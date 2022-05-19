Європарламентарі підтримали скасування мит на український експорт

Голосування у Брюсселі відбулося сьогодні, 19 травня. "За" проголосували 515 євродепутатів. Водночас 11 утрималися, ще 32 – виступили проти.

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Після голосування цей регламент має затвердити ще Рада ЄС. Чинності він набуде у червні. Спрощений режим торгівлі діятиме протягом одного року.

Що передбачає рішення

Регламент передбачає скасування мит на ті українські товари, на які вони ще діють. Системи вхідних цін на фрукти та овочі, а також тарифних квот на безмитний імпорт сільськогосподарської продукції.

Тобто, всі українські товари можна буде ввозити до ЄС без сплати мит.

А антидемпінгові мита, запроваджені на українські товари протягом дії регламенту, не будуть стягувати навіть після завершення дії документа.

Мета проєкту регламенту

Російська невиправдана війна проти України має вкрай негативний вплив на спроможність України торгувати з рештою світу, як через руйнування виробничих потужностей, так і через недоступність значної частки засобів транспорту внаслідок закриття доступу до Чорного моря,

– йдеться у проєкті регламенту.

Скасування торговельних бар'єрів має допомогти пом'якшити вплив війни на економіку України.

Угода про асоціацію

Відносини між ЄС та Україною регулюються Угодою про асоціацію. Зона вільної торгівлі, яку передбачає угода, забезпечує преференційний доступ на ринок ЄС для українського бізнесу з 2016 року.

Наразі ЄС є найважливішим торговим партнером України, на частку якого у 2021 році припадало понад 40% загального обсягу торгівлі товарами.

Своєю чергою Україна була 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на частку якого припадало близько 1,2% від загального обсягу торгівлі ЄС.

Що цьому передувало

Український уряд вів перемовини з європейськими колегами про скасування мита ще раніше.

27 квітня Європейська комісія запропонувала призупинити на рік дію всіх імпортних мит на весь український експорт до ЄС.

Внаслідок цього українська продукція стане більш конкурентоздатною на європейському ринку.

Нагадаємо, у США скасували 25% мит на українську сталь та вироби з неї. Таке рішення діятиме протягом 12 місяців, тобто до травня 2023 року.

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