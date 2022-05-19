Дмитрий Кулеба заявил, что сама евроинтеграция Украины – это уже борьба с предубеждениями.

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По его словам, когда в 2016 году проходил голландский референдум касательно Украины и соглашения об ассоциации, в стране были сильные антиукраинские настроения.

Человека, стоявшего за этой кампанией (Тьерри Боде – 24 канал), поддержала Россия. Мы все еще обеспокоены тем референдумом, который вы впоследствии сочтете ошибкой,

– отметил Кулеба.

Что известно о Тьерри Боде? Нидерландский политик, который во время референдума по подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом в 2016 году выступил против такого решения.



Боде и его приверженцы требуют исключить перспективу членства Украины в ЕС и НАТО. По их мнению, это приведет к серьезным дестабилизирующим последствиям для Центральной Европы. Выступает за сближение Нидерландов с Россией.

Дмитрий Кулеба объяснил, что Украина не говорит "присоединяйте нас к ЕС завтра". Однако, делая государство кандидатом, это поможет преодолеть существующие проблемы, такие как коррупция. А также будет стимулировать развитие страны таким образом, чтобы сделать всех сильнее.

Главное предупреждение касательно Украины

По мнению министра иностранных дел, главное предубеждение состоит в том, что Украина не входит в Европу.

"Это понятно, ведь последние триста лет Украина была частью Российской империи. Вы видели Украину в российской перспективе. Однако мы сейчас просим: рассматривайте нас как суверенную страну, судите Украину за ее собственные заслуги", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Европа изменилась. Например, еще три месяца назад невозможно было представить членство Швеции и Финляндии в НАТО. Именно поэтому придерживаться старых концепций не в интересах Европы.

Напомним, что на фоне вторжения России в Украину, Швеция и Финляндия, до этого прочно соблюдавшие нейтральный статус, пересмотрели свои приоритеты безопасности.

Страны официально подали заявки на вступление в НАТО. Исторический момент для обеих стран произошел 18 мая 2022 года.

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