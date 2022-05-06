Про це він заявив під час виступу перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.
До теми Наближення кінця війни не бачимо, Росія не робить для цього кроків, – Зеленський
Президент зауважив, що цей крок потрібен для того, щоб зупинити війну між Україною та Росією.
Я вважаю, що крок мінімальний перед тим, як закінчити всю війну, мінімальний крок – він є… Щоб розблокувати, скажімо так, дипломатичний формат відносин для зупинення війни між Україною і Росією, то і крок повинен бути – відновити ситуацію, яка була до повномасштабного вторгнення – до 24 числа (лютого – 24 канал),
– заявив Володимир Зеленський.
Він ще раз підкреслив, що повноцінно говорити з Росією можна буде лише тоді, коли російські військові відійдуть на "тимчасові контактні лінії або розмежувальні лінії".
Тоді можна говорити, повноцінно. Я так вважаю,
– додав президент.
Він також вважає, що хоч Росія руйнує "всі наші мости", ще "не всі мости для цього зруйновані".
Раніше глава держави вкотре заявив, що якщо Росія знищить українських військових і цивільних, які перебувають на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, на перемовинах можна ставити остаточну крапку.
Дипломатичні переговори Росії й України: коротко про головне
- Нагадаємо, що переговори України з Росією стали на паузу після того, як викрились злочини російської армії проти мирного населення у Київській області.
- Наразі українська сторона веде перемовини лише щодо обміну полонених та гуманітарних коридорів.
- Президент України Володимир Зеленський неодноразово казав, що готовий до зустрічі з Путіним. Натомість Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що чим швидше Путін погодиться на зустріч із Зеленським, то тим більше шансів закінчити війну. Але Кремль не поспішає організувати зустріч двох президентів.
- Раніше Зеленський чітко запевнив, що якщо росіяни знищать "Азовсталь" й захисників Маріуполя або ж організують псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях, то Україна вийде з переговорного процесу.
- Тим часом Туреччина дуже хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна. Зокрема на це сподівається міністр оборони країни.
- Натомість Дмитро Кулеба заявив, що готовий подолати огиду та зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Але у Кремлі не готові йти навіть на такий крок.
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