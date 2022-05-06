Про це сказав президент України Володимир Зеленський на виступі перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House.
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"Ми поки не бачимо кінця війни. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоби завершити її. І ми не бачимо задовільних вирішень щодо викликів, які спровокувала Росія цією війною", – сказав президент.
Україна щодня веде перемовини
За словами Зеленського, щодня з 24 лютого Україна веде перемовини про постачання зброї та нові санкції. Паралельно з цим уряд намагається домовитись з Росією, щоб забезпечити "зелений коридор" для тих людей, які досі перебувають в Маріуполі.