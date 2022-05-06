9 травня – не свято для цивілізованого світу

Друга світова – трагедія для світу. Навіть перемога над нацизмом не є приводом для радості. Тільки радянська влада могла перетворити цю дату на парад хизування із присмаком пропаганди комунізму.

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По всьому світові 8 травня згадують жертв та говорять про примирення між країнами-учасницями. Саме 8 травня 1945 року антигітлерівська коаліція офіційно прийняла "Акт про беззастережну капітуляцію" (був підписаний іще 7 травня в французькому Реймсі, однак ратифікований наступного дня в Берліні).

В Україні 8 травня – це День пам'яті й примирення. Таку ж дату визнає Генасамблея ООН та цивілізований світ.

9 травня проголошено "Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні". Таке рішення було ухвалено 9 квітня 2015 року Верховною Радою України відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років" в рамках пакету законів про декомунізацію.

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"Вони хочуть зруйнувати нашу залізницю і цілять по наших мостах. Що ще? Спробують ударити, скажімо, по будівлі на Банковій? Ну, окей. Але чому це докорінним чином має змінити ситуацію?" – розмірковує експерт програми міжнародної та внутрішньої політики "Українського інституту майбутнього" Ігор Тишкевич.

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Аналітик зізнається, що не знає, чому українські засоби масової інформації наголошують на імовірному оголошенні Росією війни Україні.

Парад українських полонених – теоретично вони можуть на такий крок спробувати піти, щоб продемонструвати щось на зразок своєї перемоги,

– вважає він.

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