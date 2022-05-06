Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також розповів, що всередині самої Росії досі не вирішили, що робити із окупованими територіями, адже з одного боку – прихильники анексії, з іншого – ті, хто проти.
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Президент РФ очікує певних "досягнень" на фронті і, опираючись на бойові дії, так і буде надалі просуватись переговорна площина,
– переконаний Вадим Денисенко.
Окупанти готують абсолютно цинічний "парад" у зруйнованому Маріуполі
Російські окупанти готують "парад" 9 травня у перетвореному на руїни Маріуполі. Туди прислали чиновника з адміністрації Кремля Сергія Кирієнка та рупора пропаганди Володимира Соловйова.
Рішення окупантів – надзвичайно цинічне: мовиться про те, аби Маріуполь став центром "урочистостей". Саме тому з вулиць терміново забирають тіла вбитих жителів та прибирають центральну частину міста від завалів та нерозірваних боєприпасів.
Нагадаємо, що за 2 місяці російська армія вбила у Маріуполі понад 20 тисяч мирних жителів. Це більше, аніж нацисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.
Що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині
- Військові країни-агресорки після відступу з населених пунктів в Херсонській і Миколаївській областях, почали обстрілювати залишені території.
- Сергій Лещенко спростував ще один фейк, який створили та розповсюджують російські пропагандистські ЗМІ. За їхньою неправдивою інформацією, Україна начебто демонстративно відмовилася від жителів Херсонської області, відключивши їм мобільний звʼязок.
- Окупанти заявляють, що відновили сполучення між анексованим у 2014 році Кримом та окупованою Херсонською областю. Там оголосили, що транспортної блокади більше немає.
- Херсонці запланували мирну акцію протесту із жовтими стрічками 9 травня. Таким чином, українці на окупованих територіях вкотре висловлять підтримку Україні.
Як буде розгортатись переговорний процес із Росією: дивіться відео