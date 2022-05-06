Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він також розповів, що всередині самої Росії досі не вирішили, що робити із окупованими територіями, адже з одного боку – прихильники анексії, з іншого – ті, хто проти.

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Президент РФ очікує певних "досягнень" на фронті і, опираючись на бойові дії, так і буде надалі просуватись переговорна площина,

– переконаний Вадим Денисенко.

Окупанти готують абсолютно цинічний "парад" у зруйнованому Маріуполі

Російські окупанти готують "парад" 9 травня у перетвореному на руїни Маріуполі. Туди прислали чиновника з адміністрації Кремля Сергія Кирієнка та рупора пропаганди Володимира Соловйова.

Рішення окупантів – надзвичайно цинічне: мовиться про те, аби Маріуполь став центром "урочистостей". Саме тому з вулиць терміново забирають тіла вбитих жителів та прибирають центральну частину міста від завалів та нерозірваних боєприпасів.

Нагадаємо, що за 2 місяці російська армія вбила у Маріуполі понад 20 тисяч мирних жителів. Це більше, аніж нацисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

Що відбувається на тимчасово окупованій Херсонщині

Військові країни-агресорки після відступу з населених пунктів в Херсонській і Миколаївській областях, почали обстрілювати залишені території.

Сергій Лещенко спростував ще один фейк, який створили та розповсюджують російські пропагандистські ЗМІ. За їхньою неправдивою інформацією, Україна начебто демонстративно відмовилася від жителів Херсонської області, відключивши їм мобільний звʼязок.

Окупанти заявляють, що відновили сполучення між анексованим у 2014 році Кримом та окупованою Херсонською областю. Там оголосили, що транспортної блокади більше немає.

Херсонці запланували мирну акцію протесту із жовтими стрічками 9 травня. Таким чином, українці на окупованих територіях вкотре висловлять підтримку Україні.

Як буде розгортатись переговорний процес із Росією: дивіться відео