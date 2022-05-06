Однак війна триватиме і після цієї дати. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутріщніх справ Вадим Денисенко.
Увага Ймовірні провокації 9 травня: у МВС дали поради українцям щодо безпеки
За його словами, у цьому випадку говорити про те, що Росія отримає якісь "здобутки" до цього часу, ми точно не можемо. Однак до завершення бойових дій ще далеко.
Після 9 травня, на жаль, настане 10 травня і буде продовжуватись війна,
– сказав Денисенко.
Ба більше, не можна й говорити про те, що росіяни втомляться і скажуть, що закінчують війну. Цього зарано чекати.
Плани Кремля
"В принципі, зараз в Кремлі, наскільки я можу судити, зараз приймають для себе рішення, що будуть робити далі із окупованими територіями – чи оголошуватимуть там умовні республіки, чи анексовуватимуть їх", – додав Денисенко.
У Москві думки щодо цього розходяться. Річ у тім, що у глави Кремля Путіна зараз немає розуміння того, що саме відбувається на цих територіях. Він не довіряє попередній команді.
Росія готується до провокацій
- Росіяни активно готуються до святкування 9 травня. Вони роблять усе можливе, щоб приурочити до події якусь "перемогу" у війні з Україною.
- У Міністерстві оборони України повідомили, що для російської влади дата 9 травня стала "сакральною". Зважаючи на це, тоді в Україні можуть бути провокації або загострення ситуації на фронті.
- За даними української розвідки, російські загарбники таки готують "парад" 9 травня у перетвореному на руїни Маріуполі. Наразі там триває масштабна пропагандистська кампанія.
- Росія цього дня може вдатись до нових провокацій. Тому українцям важливо бути пильними та дотримуватись простих правил. Зокрема, Денисенко наголосив, що категорично заборонено відвідувати ліси та лісопосадки у регіонах, де тимчасово перебували ворожі війська, – на Київщині, Сумщині, Чернігівщині тощо.
- Також українців просять утриматись від масових зібрань.
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