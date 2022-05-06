Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он также рассказал, что внутри самой России до сих пор не решили, что делать с оккупированными территориями, ведь с одной стороны – сторонники аннексии, с другой – те, кто против.

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Президент РФ ожидает определенных "достижений" на фронте и, опираясь на боевые действия, так и будет в дальнейшем продвигаться переговорная плоскость,

– убежден Вадим Денисенко.

Оккупанты готовят абсолютно циничный "парад" в разрушенном Мариуполе

Российские оккупанты готовят "парад" 9 мая в превращенном в руины Мариуполе. Туда прислали чиновника из администрации Кремля Сергея Кириенко и рупора пропаганды Владимира Соловьева.

Решение оккупантов – чрезвычайно циничное: речь идет о том, чтобы Мариуполь стал центром "торжеств". Именно поэтому с улиц срочно забирают тела убитых жителей и убирают центральную часть города от завалов и неразорванных боеприпасов.

Напомним, что за 2 месяца российская армия убила в Мариуполе более 20 тысяч мирных жителей. Это больше, чем нацисты за два года оккупации города во время Второй мировой войны.

Что происходит во временно оккупированной Херсонской области

Военные страны-агрессора после отступления из населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях начали обстреливать покинутые территории.

Сергей Лещенко опроверг еще один фейк, созданный и распространяемый российскими пропагандистскими СМИ. По их ложной информации, Украина якобы демонстративно отказалась от жителей Херсонской области, отключив им мобильную связь.

Оккупанты заявляют, что возобновили сообщение между аннексированным в 2014 году Крымом и оккупированной Херсонской областью. Там объявили, что транспортной блокады больше нет.

Херсонцы запланировали мирную акцию протеста с желтыми лентами 9 мая. Таким образом, украинцы на оккупированных территориях еще раз выразят поддержку Украине.

Как будет разворачиваться переговорный процесс с Россией: смотрите видео