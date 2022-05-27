Зеленский призвал к совместному разблокированию украинских портов

Владимир Зеленский 27 мая в социальных сетях сообщил, что провел телефонный разговор с Драгой. Глава государства написал, что проинформировал главу итальянского правительства о ситуации на фронте.

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По словам Зеленского, во время разговора он поднял вопрос поставки топлива и обсудил пути предотвращения продовольственного кризиса. Президент призвал к совместному разблокированию украинских портов.

Также Зеленский заявил, что Украина ожидает оборонной поддержки.

Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Проинформировал о ситуации на фронте. Ожидаем партнеров дальнейшей оборонной поддержки Украины. Затронул вопрос поставки горючего. Обсудили пути предотвращения продовольственного кризиса. Должны совместно разблокировать украинские порты,

– говорится в сообщении президента Украины.

Какая позиция в Италии в отношении войны России против Украины

Недавно итальянский премьер-министр Марио Драги призвал прекратить огонь в Украине и вернуться к мирным переговорам . Но во время дебатов по поводу роли Италии в поддержке Украины он уклонился от вопроса о поставках оружия в нашу страну.

Эта тема создает напряженность в партии Драги: против поставок оружия Киеву выступают Движение 5 звезд и права Лига. Вместе с тем, Драги не исключил дальнейшие поставки оружия в Украину.

19 мая стало известно, что Италия подала в Организацию объединенных наций мирный план для Украины 4 этапа. В рамках объявленных этапов речь шла о прекращении огня, вступлении Украины в ЕС и отказе от НАТО.

После этого в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили , что Италия предложила свое видение прекращения войны.

21 мая Владимир Зеленский информировал, что общался с Марио Драги. В ходе разговора стороны обсудили 6 пакет санкций против России , который до сих пор не принят через Венгрию и сотрудничество в оборонной отрасли.

Перед очередным разговором с Зеленским глава итальянского правительства позвонил президенту России Владимиру Путину . После этого Драги сказал, что "не увидел проблесков мира".

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