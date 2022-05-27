Соответствующее заявление Марио Драги сделал после разговора с Владимиром Путиным. Говорили о разблокировке портов с зерном.

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Путин снова лжет и не проявляет желания к миру

Я не увидел проблесков мира,

– сказал Драги после разговора с Путиным.

Известно, что итальянский премьер общался с Владимиром Путиным по поводу разблокировки зерна, находящегося в украинских портах. В частности, Драги пытался выяснить, что можно сделать, чтобы разблокировать порты.

Ведь приближающийся продовольственный кризис, уже присутствующий в некоторых африканских странах, будет иметь гигантские масштабы и страшные гуманитарные последствия,

– говорится в сообщении.

Марио Драги объяснил, что сначала можно было бы изучить инициативу по вероятному сотрудничеству по разблокированию портов в Черном море. Однако во время разговора:

"Путин сказал, что этого недостаточно для разрешения мирового продовольственного кризиса";

тогда итальянское чиновник ответил: "Давайте их разблокируем, иначе есть риск, что зерно испортится";

глава Кремля рассказал, что проблема заключается в том, что порты заминированы. Более того, Путин цинично обвинил в этом Украину.

Также Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь преодолеть гуманитарный кризис в ответ на снятие санкций, которые ввел Запад через российское вторжение в Украину.

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Что известно о блокировке портов в Украине

В начале апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина продолжает экспорт товаров , несмотря на блокировку украинских портов. Тогда чиновник объяснял, что на украинских зернохранилищах, на элеваторах, складах есть много зерновых, которые должны были быть экспортированы до августа. Однако Украина должна была не морским способом вывезти излишки зерновых, что принесло бы нам 7 – 10 миллиардов долларов.

9 мая в ходе визита в Украину президента Европейского Совета Шарля Мишеля Денис Шмигаль объяснил, что Россия блокирует украинские порты. Тогда говорилось о блокировке 70 судов, из которых 10 – в Одессе .

Уже 20 мая россияне пытались оправдать блокировку зерна в портах. Очередной рупор Кремля глава российского МИДа Мария Захарова заявила, что якобы Украина поставляет зерно в страны НАТО. За это продовольствие Украина получает деньги и оружие от НАТО. По методике Кремля она сказала, что якобы: "Это не нацизм, это что-то страшнее". О чем же такое "страшное" говорится, она не рассказала.

Следует вспомнить, что 24 мая Великобритания объясняла, что не планирует отправлять военные корабли в Черное море , чтобы помочь экспортировать зерно. Однако ранее страна согласилась на содействие в сопровождении украинских кораблей с зерном в море.

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