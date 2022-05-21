Також політик виступає проти військової підтримки нашої країни. Мовляв, так Європа також стає учасницею цієї війни.

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Берлусконі вважає, що Україну слід переконати прийняти вимоги Путіна

Берлусконі проти скерування зброї в Україну. Він наголосив, що надаючи військову допомогу, країни Європи також буцімто стають співучасниками війни проти Росії, а їм потрібно намагатися її зупинити.

Миру потрібно досягнути якомога швидше. Я вважаю, що об'єднана Європа повинна зробити пропозицію миру, намагаючись переконати українців прийняти вимоги Путіна,

– заявив експрем'єр.

Берлусконі додав, що "санкції дуже і дуже погано вплинули" на економіку Росії. Через це очікується падіння ВВП на 14%. Водночас за словами експрем'єра, обмеження також зашкодили Європі.

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Раніше Берлусконі розкритикував Путіна за Бучу

Берлусконі – давній товариш Путіна. Попри це, на подив загалу він розкритикував президента країни-агресорки за війну, яку той розпочав проти України. Зокрема, італійський експрем'єр заявив, що розчарувався у російському диктаторі, а агресія щодо сусідньої держави – безпрецедентна.

Берлусконі зауважив, що Україна є повністю нейтральною, тому зараз вона із великою честю бореться лише за свою свободу. Також, за словами політика, війна, яку розв'язала Росія, "на жаль, привела її до рук Китаю".

"Я глибоко розчарований та засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом", – заявив Берлусконі.

Експрем'єр додав, що російські військові скоїли в Бучі воєнні злочини. Тому країна-агресорка просто не може заперечувати свою провину.

Зверніть увагу! Колись Берлусконі називав Путіна "єдиним із великих лідерів світу, які залишилися". Також він відвідував святкування його днів народжень, а якщо не міг приїхати, то надсилав диктатору подарунки.

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