Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, обстрел ТЭЦ-5 в Харькове четко демонстрирует, что россия хочет посеять панику среди украинцев, чтобы склонить власть к переговорам. Мол, вы не можете устоять против нас, потому идите на переговоры. Но оккупанты не понимают, что это вообще не сработает.

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Люди понимают, что в ближайшие 3-4 месяца может быть тяжело

Как отмечает Подоляк, в украинском обществе давно существует консенсус – все мы готовы к трудностям, ведь на кону стоит само существование украинской государственности и нации. Люди понимают, что такое война и какую цену все за это платят.

В Украине есть консенсус. Мы понимаем, что будет определенная сложность в течение 3-4 месяцев. Нам также было сложно в течение последних 6,5 месяцев. Мы ясно понимаем, что такое война. Четко понимаем, какие последствия будут, если мы неправильно закончим войну, –

подчеркнул Подоляк.

Украинцы уже заплатили высокую цену за борьбу против оккупанта. И они не готовы им повиноваться. Россия это не понимает, ведь у них можно немного нажать на народ – и все уже стоят на коленях. В Украине такого нет.

Россия пытается любой ценой сесть за переговоры

Подоляк сразу подчеркнул – финал войны будет только таким, какой устроит украинское общество и Вооруженные Силы. Переговоры пройдут по условиям Украины. Россия должна выполнить много требований.

По словам Подоляка, сейчас оккупанты пытаются заставить Украину сесть за переговоры любыми способами – то обстреляют энергетическую инфраструктуру, то президент Франции снова рассказывает, что нужно садиться за переговоры, чтобы урегулировать "конфликт".

Какой конфликт? У нас есть полноценная война на нашей территории. Неспровоцированная. На мой взгляд, чтобы урегулировать все, нужно закончить войну на условиях Украины, –

отметил Подоляк.

Сейчас у россиян есть две стратегии, по которым они "работают". Первая – затянуть войну, снизить интенсивность боевых действий и продолжать шантажировать Европу холодной зимой и выводить людей на митинги. А также – параллельно обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины.

Другой вариант – немедленно сесть за переговоры, чтобы зафиксировать новую линию разграничения. Так они хотят юридически закрепить за собой оккупированные земли.

Условия россии недопустимы. Они буквально хотят уничтожить украинскую государственность.

Они хотят полную капитуляцию. Уничтожить правительство, президента, чтобы украинская государственность прекратила свое существование. И тогда они, может быть, позволят жить в роли "беларусь 2.0". Только с еще большим ограничением свободы, –

подчеркнул Подоляк.

Все это понимают, поэтому президент неоднократно отмечал, что условия переговорного процесса сейчас совершенно отсутствуют. Они должны быть нарисованы в рамках дорожной карты. Там Украина хочет зафиксировать ряд собственных требований, которые должна выполнить россия.

Четко общаемся с Эрдоганом

Подоляк подчеркнул, что у Украины абсолютно четкая коммуникация и понимание с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Все его заявления по поводу переговоров всегда касаются исключительно площадки переговорного процесса. Он никогда не склонял Украину к переговорам с россией и понимает, что такое нормальный процесс переговоров.

Подоляк об упреках касательно переговоров: смотрите видео

Напомним, президент Владимир Зеленский заверил, что сейчас не будет вступать в переговоры с россией. Он не видит сейчас желания со стороны кремля на конструктивные переговоры.