Отвечает россия, запуская ракеты с целью уничтожения важнейшей гражданской инфраструктуры. Об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.
Важно Ракетный удар по ТЭЦ: все, что известно о теракте, жертвах и восстановлении света
Очевидный ответ россии на освобождение Украиной городов и сел на Востоке,
– подчеркнула Бринк.
Кстати, советник главы ОП Михаил Подоляк также убежден, что удары по ТЭЦ – это трусливый "ответ" за бегство собственной армии с поля боя. Кроме того, это очередное проявление терроризма россии и желание оставить мирных граждан без света и тепла.
Ракетная атака по ТЭЦ: что известно
- Вечером 11 сентября оккупанты выпустили 12 ракет по Украине. 9 из них сбили силы ПВО.
- Несмотря на это, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры. Свет исчез на Харьковщине, Полтавщине, в Сумской и Днепропетровской областях.
- 2 ракеты прилетели по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5. Там вспыхнул масштабный пожар. В результате обстрела один человек погиб, одного еще ищут.
- В Полтавской, Сумской и Днепропетровской области электроснабжение уже возобновлено.
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