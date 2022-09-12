Відповідає росія, запускаючи ракети з метою знищення найважливішої цивільної інфраструктури. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.

Важливо Ракетний удар по ТЕЦ: усе, що відомо про теракт, жертви та відновлення світла

Очевидна відповідь росії на звільнення Україною міст та сіл на Сході,

– наголосила Брінк.

До речі, радник глави ОП Михайло Подоляк також переконаний, що удари по ТЕЦ – це боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою. Крім того, це черговий прояв тероризму росії та бажання залишити мирних громадян без світла й тепла.

Ракетна атака по ТЕЦ: що відомо

Ввечері 11 вересня окупанти випустили 12 ракет по Україні. 9 з них збили сили ППО.

Попри це, окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Світло зникло на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.

2 ракети прилетіли по найбільшій Харківській ТЕЦ-5. Там зайнялась масштабна пожежа. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одну – шукають.

У Полтавській, Сумській та Дніпропетровській області електропостачання відновили.

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