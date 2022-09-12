Відповідає росія, запускаючи ракети з метою знищення найважливішої цивільної інфраструктури. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
Важливо Ракетний удар по ТЕЦ: усе, що відомо про теракт, жертви та відновлення світла
Очевидна відповідь росії на звільнення Україною міст та сіл на Сході,
– наголосила Брінк.
До речі, радник глави ОП Михайло Подоляк також переконаний, що удари по ТЕЦ – це боягузлива "відповідь" за втечу власної армії з поля бою. Крім того, це черговий прояв тероризму росії та бажання залишити мирних громадян без світла й тепла.
Ракетна атака по ТЕЦ: що відомо
- Ввечері 11 вересня окупанти випустили 12 ракет по Україні. 9 з них збили сили ППО.
- Попри це, окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури. Світло зникло на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та Дніпропетровщині.
- 2 ракети прилетіли по найбільшій Харківській ТЕЦ-5. Там зайнялась масштабна пожежа. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одну – шукають.
- У Полтавській, Сумській та Дніпропетровській області електропостачання відновили.
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