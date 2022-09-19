Успіхи ЗСУ на фронті матимуть стратегічні наслідки у політичному сенсі для окупованих населених пунктів. Про це 24 каналу розповів директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

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Експерт зазначив, що до початку війни мало хто у світі вірив у військові успіхи України у протистоянні російській агресії, однак ситуація змінилася. Не лише для Європи та США, але й для росії та путіна особисто.

Кожен кілометр просування ЗСУ по всій лінії фронту, де б це не було: в Херсоні, чи на Харківщині – це цвях у труну путіна. Кожен кілометр просування дестабілізує ситуацію і на тимчасово окупованих територіях, і у російській федерації. На сьогодні важливо, щоб цей контрнаступ не припинявся, а йшов далі,

– пояснив оглядач.

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На його думку, через це диктаторський режим путіна впаде раніше, ніж всі чекали.

"Щодо деокупації Херсона – я розумію, що аналітики вказують про важливість стратегічного впливу деокупації Херсона з військової точки зору. Зараз мова йде про внутрішньополітичний вплив на росію та на внутрішню ситуацію на тимчасово окупованих територіях через це", – резюмував Лисянський.

Контрнаступ ЗСУ: останні новини

За добу 18 вересня українські військові на Півдні 11 разів били по позиціях окупантів з авіації. Вони влучили у 2 пункти управління військами, позиції російських сил ППО, місце зосередження озброєння та техніки, станцію радіоелектронної боротьби, а також у понтонну переправу.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 18 вересня пояснив, що "затишшя" на фронті після звільнення Харківської області насправді є підготовкою до наступних дій.

Тим часом в американському Інституті вивчення війни показали карту успіхів ЗСУ за 200 днів повномасштабної війни. Там видно, як з квітня наші військові звільнили понад 60 тисяч квадратних кілометрів території України.

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