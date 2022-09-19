Судебный процесс против так называемого "президента россии" может вызвать сопротивление у самих россиян. Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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Эксперт считает маловероятным, что трибунал над путиным состоится в ближайшее время. Даже ввиду новой информации о массовых убийствах в Изюме.

Он неадекватная био масса. Поэтому говорить о том, что путина в суд доставят – пока сложно. В бункере, при большом количестве вооруженной армии – пока его туда никто не затянет. Даже сама россия не допустит, чтобы он предстал перед судом. Его, скорее всего, убьют по дороге, чем он туда доедет,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, Украина справедливо хочет трибунала над путиным, учитывая человеческие и материальные потери из-за российской агрессии.

"Конечно, до этого вопроса дойдет, но как быстро – сейчас об этом не приходится говорить. Я далек от того, что завтра Гаагский суд будет судить путина. По крайней мере, его туда физически нужно доставить, как минимум. Заочное осуждение путина не имеет значения", – добавил Клочок.

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По его мнению, в мире начали понимать реальную сущность кремля и его руководителя.

"Его осуждают, говорят, что он убийца, – весь мир говорит об этом. Даже Шольц ему об этом сказал, и на саммите ШОС его не уважают. А ему просто безразлично", – резюмировал аналитик.

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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что путин и россия превратились в неудачников на глазах у всего мира.

В то же время политолог Павел Лисянский отметил, что освобождение временно оккупированных территорий от российского агрессора будет иметь множество позитивов для Украины. В частности, это может повлечь за собой структурные изменения в россии и способствовать краху путина.

Российский оппозиционер Игорь Яковенко убежден, что во время саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава кремля владимир путин надеялся на военную и экономическую помощь от стран Азии. Однако вместо этого он получил неоднократные унижения.

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