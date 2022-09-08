The Financial Times пыталось найти ответ на этот вопрос. Искали ее британские журналисты в разговорах с российскими олигархами. Опросили семерых, а также пообщались с другими представителями так называемой российской элиты – теми, кого называют "операторами уклада". Это высокопоставленные русские банкиры, нынешние и бывшие руководители крупных компаний, бывшие чиновники, друзья и родственники крупных бизнесменов.

Читайте также Путин грозится отключить Европу от энергоносителей, это просто блеф

Российские военные олигархи

Большинство из них оказались под жесткими санкциями и потеряли львиную долю своего состояния. По логике авторов санкций, это должно побуждать олигархов к решительным действиям с перспективой "дворцового переворота" (так называемого варианта "табакерка" – ред. 24 канал) и устранение или даже уничтожение путина.

После шести месяцев великой войны и жестких санкций приходится констатировать, что никакой оппозиции к путину в российских элитах нет, даже больше – они даже консолидировались вокруг "знамени" и хором обвиняют во всех своих бедах не руководство россии, а так называемый "коллективный Запад". И только самые смелые из олигархов прибегли к трусливым, абстрактным и очень осторожным заявлениям о "мире".

Не обошлось без истерик

FT приводит историю первых дней вторжения, когда уроженец Львова и российский олигарх Михаил Фридман, чье состояние в начале 2022 года составляло 13 миллиардов долларов, позвонил временной поверенной по делам США в Украине Кристине Квин. Фридман предложил отдать часть своих денег Украине на возмещение ущерба, нанесенного войной, если США помогут ему избежать санкций.

Также россияне попытались избавиться от санкций через суд. Минимум 21 российский толстосум начал судебные процессы против ЕС. Среди них – Фридман и его партнер Петр Авен. Олигархи заработали себе репутацию жестких бизнесменов именно благодаря агрессивной тактике в британских судах, однако, не в этот раз. Эти господа делают вид, что искренне не понимают, за что с ними так жестко и хотят идти в судах до конца. Однако перспективы их жалкие. Запад ждет от них не судебных тяжб, а конкретных действий.

В ответ Фридман услышал встречное предложение – нажать на путина, чтобы тот остановил вторжение. На что Фридман начал обиженно кричать и убеждать Квин, что не имеет влияния на путина. Олигарх говорил о своей любви к родной Украине, но дальше сорвался на эмоции: "Вы хотите отобрать все мои деньги!" Далее произошел один из самых больших "обломов" в жизни олигарха – американская дипломат заявила, что больше не о чем говорить и положила трубку. Российский олигарх написал госпоже Квин текстовое сообщение с извинениями, но так и не получил ответа.

К теме В Италии арестовали 11 вилл, принадлежащих близкому к путину олигарху

Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно сначала оказаться во дворце. Никого из этих людей там нет. Как Фридман должен влиять на решение президента из Великобритании? И даже если бы Фридман находился в своем доме в москве, то все равно не имел никаких контактов с президентом. Как он мог бы повлиять на его решение? – оправдывает Фридмана, а вместе с ним и самого себя, анонимный российский олигарх.

Паразитам слова не давали

В этих словах только доля правды, однако, она раскрывает самую суть русской олигархии. Дело в том, что это не классический ее вариант, а собственно русский. Дело в том, что в россии большинство олигархов, так сказать, назначены. Это в большинстве своем люди незначительных талантов, суперсила которых в том, что они либо оказались в нужное время в нужном месте, либо просто были частью окружения путина.

Российский диктатор в свое время дал им так называемое "кормление", то есть ярлык на обогащение, взамен же требовал полной лояльности и готовности быть его кошельками, а также – жертвовать. Миллиарды, которые "заработали" российские олигархи и которые оказались под санкциями – это действительно украденные у государства россия деньги, рента за паразитирование на природных богатствах этой несчастной страны.

В день вторжения в Украину 24 февраля 2022 года – путин собрал олигархов в кремле и объявил "политику партии". В этом спектакле богатейшим людям россии была отведена роль статистов.

Так у россии было не всегда. FT вспоминает времена предшественника путина – Бориса Ельцина – и времена так называемой "семибанкирщины" (по аналогии с "семибоярщиной" времен русской смуты начала 17 века – ред. 24 канала). Эти люди были богатыми и могли оказывать прямое влияние на политический курс россии. Одним из них был Петр Авен. Впрочем, за 20 лет ситуация коренным образом изменилась. Тот же Авен вынужден был мимикрировать и пройти курс политической кастрации, чтобы сохранить свои деньги. Кто этого не сделал – либо были убиты (как Борис Березовский), либо оказались за решеткой (как Михаил Ходорковский).

Важно В США провели обыски на объектах олигарха из окружения путина: каким капиталом он владеет

FT констатирует, что "судится" за миллиарды с Западом лишь часть российских толстосумов, другая доля богачей безропотно смирилась с потерей вилл, яхт и других элементов беззаботной олигархической жизни и покорно учится жить в москве.

Некоторые люди решают так: "А нужно ли мне все это? Я вернусь в москву, где буду с удовольствием ходить в рестораны и чувствовать себя прекрасно, – анонимный собеседник FT объясняет психологию "попаданцев".

Не анонимным источником статьи является бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Он, согласно своему статусу, может позволить себе откровенные оценки российских олигархов.

Есть олигархи 1990-х, и мы все очень гордимся, когда накладываем на них санкции и изымаем их яхты. Но давайте признаем откровенно: эти ребята не оказывают никакого влияния на владимира путина. Кроме того, напоминает он, есть новая когорта российских миллиардеров. Это по-настоящему богатый парень, и он близок путину, но он по-настоящему богат именно потому, что он близок путину. Поэтому у него нет рычагов давления, чтобы заставить его остановить войну, – считает дипломат.

Не забывает об олигархах и "семьях". Российские богачи со страхом рассказали журналистам о регулярных звонках из россии с призывами вернуться домой. Таким образом толстосумы оказались в ловушке.

Они (олигархи – 24 канал) говорят, что боятся быть отравленными, но на самом деле боятся потерять свои деньги и репутацию, над выстройкой которой так усердно работали. Сейчас "не знают, как действовать в такой ситуации", – делится общими страхами анонимный высокопоставленный и опять-таки российский бизнесмен.

Примером, по мнению пишет Financial Times, может быть история экзальтированного российского миллиардера Олега Тинькова, написавшего о "мире" у себя в инстаграме и впоследствии вынужденного продать свое детище "ТинькоффБанк", фактически, "за копейки". Для некоторых олигархов этот инцидент стал "назидательной историей о том, как осуждение войны может стоить им состояния".

Фактически, кремлю удалось переключить активность олигархов в пассивную агрессию, которая выглядела в Европейском суде в Люксембурге. Эти процессы продлятся годами и будут стоить российским олигархам немалых денег. Результат этих судов уже известен заранее, ведь Запад по праву считает, что деньги российских олигархов прямо или через налоги финансируют войну и геноцид в Украине.

Олигархам этого признавать не хочется и они крутятся, как вьюн. Подсанкционные миллиардеры заявляют, что это лишь мизерная часть сумм, которые сами европейские страны потратили на российскую нефть и газ с начала вторжения.

"ЕС помогает путину больше, чем мы. Пусть они введут санкции против себя", – обиженно говорит один из тех, кто возражает против включения в санкционный список, пытаясь отбелить себя "невинного".

Еще один олигархический лайфхак россиян финансирование восстановления Украины

Конечно, в обмен на отмену санкций. По словам осведомленных источников FT, с такими предложениями, кроме Фридмана, к Киеву обратилось еще несколько российских бизнесменов, предлагая "услугу за услугу" (вероятно, среди "благотворителей" и бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович – ред. – 24 канал).

Если бы было правило, согласно которому они отдают 50% в поддержку Украины, а остальные 50% оставляют себе, то российские олигархи прибежали бы все к одному. Проблема в том, что у них нет выхода. Вам нужно задать им какое-то направление, к которому можно стремиться, – жалуется британским журналистам влиятельный россиянин.

По мнению источника, большинство российских олигархов готовы ухватиться за шанс вернуть свои средства, поскольку "путин может предложить им что-нибудь только в будущем". "Но все, чего они хотят, – это сейчас вернуть те деньги, которые у них были и которые они потеряли".

При этом Украина не желает спасать российских погорельцев.

Украина не использует санкции в качестве инструмента торга. Это дело принципа. Главная цель санкций – остановить войну, а не найти определенные условия, чтобы согласиться на их отмену, – объясняет прописные истины заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

Когда в россии начнутся серьезные проблемы из-за санкций – смотрите видео: