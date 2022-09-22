В кремле не собираются признавать свое поражение в войне против Украины , что приведет к еще большему количеству человеческих жертв . Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Возможно ли влияние

Эксперт убежден, что на Путина никто лично не может влиять .

За время войны не было никакой ситуации, чтобы как-то на путина повлияли. Это совершенно больной человек. Он принимает решение сам и у него больше нет расчета и логики. Забудьте об этих словах. Можно влиять на человека, если он имеет логику и если его можно в чем-то убеждать,

– отметил политтехнолог.

По его словам, обращение путина показало, что логики в его словах "вообще тотально нет".

"Просто он придумывает все, что хочет. Говорит – все, что хочет. В общем, что хочет, то и несет. Поэтому Запад может повлиять одним способом – первым нанести ядерный удар и уничтожить путина. Это первый вариант. Второй – если у Запада есть спецагенты. , которые могли бы его убить. Третий – что Запад может вступить в войну на нашей стороне», – добавил Шейтельман.

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Как остановить войну

По мнению обозревателя, НАТО может вступить в войну и уничтожить российскую армию, поскольку у блока достаточно ракет и авиации для этого.

Тысячи самолетов могут прилететь бомбардировать позиции россиян. Я думаю, что это остановит войну, как они в свое время сделали в Боснии. Тогда они бомбили сербов, а сейчас могут бомбить россиян. Они должны просто все понять,

– указал он.

Аналитик отметил, что призывы президента Франции Эммануэля Макрона лучше всего охарактеризовали положение дел сегодня.

"Макрон сказал, что все страны, не являющиеся союзниками Украины, они все за войну и поддерживают путина. То есть сегодня нельзя, по его мнению, оставаться нейтральной стороной. Если да, тогда пусть присоединяются к коалиции, чтобы вместе воевать против России. Это мировое зло, которое нужно уничтожить любой ценой", – рассказал эксперт.

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В кремле не хотят проигрыша

По словам Шейтельмана, решения о частичной мобилизации и угрозах ядерным оружием означают, что Путин отказался признать свое поражение.

Он проиграл войну, но отказался признать поражение. Человек перед смертью пытается убить еще сотни тысяч людей даже без ядерного оружия. Мобилизация приведет к тому, что война будет продолжительнее, поскольку они пришлют еще 300 тысяч человек . Там на одного убитого двое раненых. Поэтому задача Украины – убить 100 тысяч россиян ,

– объяснил политтехнолог.

По его мнению, чтобы преодолеть новые силы кафиров, Украине понадобится еще около года .

"Путин затянул войну на год. За это время с украинской стороны тоже погибнет много людей, в том числе среди мирного населения. Это в то время, как российские мирные жители не погибают. Фактически этим решением пути просто гарантированно убил еще 200 тысяч человек . Решением о начале ядерной войны он убьет 100 миллионов человек. Может, даже миллиард", – добавил Шейтельман.

Он резюмировал, что страны НАТО должны "поднять на воздух все, что есть в альянсе, чтобы остановить это".

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