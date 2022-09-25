Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, у Заходу може зараз і не бути єдиного плану на випадок ядерного удару по Україні. Однак вони точно зараз над цим працюють. Адже це – загроза планетарного масштабу.

До теми Звідки росія може завдати ядерного удару та чи наважиться на це путін

Утім, можливо зараз Захід не так жорстко реагує на ядерні погрози путіна. Адже не хоче спровокувати навіженого російського диктатора.

Я думаю, що робота триває. Вони не озвучують, бо бояться цього дурака спровокувати. А може він несподівано з параноїдальних відчуттів візьме й наважиться на удар, бо йому щось здасться. Тому й мало щось озвучують на цю тему,

– вважає Фейгін.

Як Захід міг би відреагувати на цю загрозу

За словами Фейгіна, надзвичайно складно спрогнозувати, які саме дії Заходу варто було б робити, щоб запобігти ядерному удару від росії. Але все ж він вважає, що у такому випадку потрібно надзвичайно різко та жорстко реагувати.

Якщо стане зрозуміло, що росія таки завдасть демонстративний ядерний удар десь в море поблизу України або вже буде готова це зробити, то було б чудово, якби Захід напряму увірвався у війну.

На мою думку, добре було б дати сигнал путіну – якщо буде хоч якась спроба, то ми одразу вводимо війська до України. Сюди прилітають літаки, системи ППО – і більше жоден літальний об'єкт на території України не пролетить. Будемо збивати все, привеземо ракети. Аж до ракет з ядерними боєголовками,

– зазначив Фейгін.

Захід змушений реагувати жорстко, бо використання ядерної зброї може поставити хрест на всій планеті. А такі рішучі дії можуть призупинити запал путіна.

Росію потрібно вигнати з постійних членів Радбезу ООН

Як вважає Фейгін, зараз є шанси призупинити членство росії в Раді Безпеки ООН. Адже про це почали говорити авторитетні європейські політики на кшталт Шарля Мішель та Урсули фон Дер Ляєн. У цієї перспективи шанси вищі, ніж у визнання росії країною-спонсоркою тероризму.

Я думаю, що все-таки в цієї ідеї перспективи вищі, ніж у визнанні росії країною-спонсоркою тероризму. Вигнання поняттєво більше демонструє, що росія – країна-агресор. Тільки тут потрібно ухвалити вольове рішення,

– наголосив Фейгін.

Фейгін про те, як Захід може відреагувати на ядерний удар від росії: дивіться відео

Додамо, радник Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, якщо путін таки наважиться використати ядерну зброю, то наслідки для нього будуть катастрофічними. На його думку, тоді цілком можливий ядерний удар по росії з боку західних держав.