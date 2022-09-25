"Ціна питання": якщо путін застосує ядерну зброю

Радник Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що у випадку, якщо путін таки наважиться на застосування ядерної зброї, наслідки для нього будуть катастрофічними.

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Радник зазначив, що це знає, що буде для путіна і вищого керівництва кремля червоною лінією, після якої вони побояться застосовувати ядерну зброю, але назвав можливі варіанти.

"Теоретично припустити удар можна, але що далі"

Серед них ядерний удар, масований удар не ядерною зброєю зі зниженням бойового потенціалу росії. А за словами, Арестович, США цілком можуть це зробити.

Теоретично можна припустити ядерний удар по Україні, а що далі? Ви допустили ядерний удар по неядерній державі. Щобільше, державі якій давали гарантії за те, що вона позбулась ядерного потенціалу. Ви допустили ядерний удар. Що буде робити весь світ,

– риторично запитав Арестович.

Радник пояснив, що у такому разі, світ кинеться озброюватись. Розпочнеться неконтрольований процес – усі будуть хотіти купувати ядерну зброю. "І ні в кого з клубу "ядерних країн", у першу чергу, американців не буде аргументів проти".

Ядерний удар у відповідь можливий

Наступне, чому Олексій Арестович вважає, що путін не застосує ядерну зброю – відповідь "ядерних країн".

Американці говорять про катастрофічні наслідки для росії, і путіна безпосередньо. А Ліз Трасс сказала, що у такому разі застосує ядерну зброю проти росії,

– зауважив Арестович.

Також радник пригадав і варіанти відповіді від США. Зокрема Генерал у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес говорив про можливий удару по росії, наприклад, по Чорноморському флоту.

Ми розуміємо, що це означає, це означає величезну дірку в ППО, куди можуть зайти натівські літаки – приблизно 3 тисячі одиниць за раз і далі вирішити усі питання за 3 години,

– додав Арестович.

Також можливий варіант введення військ НАТО на територію України.

Радник пояснив, що таке "ядерний сценарій", і якщо росія застосує навіть один тактичний ядерний заряд, це означатиме його початок.

Тоді, за словами Арестовича, знімаються усі попередні обмеження – на безпольотну зону, на застосування ударів по території росії, на не вступ НАТО у війну, на не вступ НАТО на території білорусі.

Крім того, він згадав, що Індія та Китай прямо закликали путіна закінчувати війну, тож цим "ядерним країнам" навряд чи сподобається застосування ядерної зброї росією.

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