Таку думку 24 каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, ядерні погрози від росії лунають вже давно, і поки що не мали жодних наслідків.

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Чи застосує путін тактичну ядерну зброю в Україні

Однак не можна на 100% сказати, що кремлівський диктатор не зважиться на такий крок у майбутньому.

"Зважаючи на те, наскільки путін одержимий неоімперськими амбіціями, агресією і ненавистю, ймовірність застосування ядерної зброї існує", – зазначив Мусієнко.

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Як пояснив військовий експерт, ядерні снаряди не запускаються хаотично. Країна має відпрацьовувати потенційні точки для ударів на різних навчаннях.

За тією інформацією, яка є у публічній площині, яку надавали західні розвідки та експерти, росія не відпрацьовувала планів ядерних тактичних ударів по Україні,

– сказав Мусієнко.

Звідки росія може завдавати ядерних ударів

Натомість країна-агресорка тренувалася бити по інших місцях. Як розповів керівник Центру військово-правових досліджень, є 2 точки, звідки росія розглядала потенційне завдавання локальних ядерних ударів.

Це білорусь , звідки росіяни відпрацьовували плани удару по країнах Балтії . За словами військового експерта, кремлю було б вигідно запускати ракети з ядерним зарядом саме з території іншої країни. Адже якщо буде удар у відповідь, то ракети прилетять саме туди, а не на територію росії.

, . За словами військового експерта, кремлю було б вигідно запускати ракети з ядерним зарядом саме з території іншої країни. Адже якщо буде удар у відповідь, то ракети прилетять саме туди, а не на територію росії. Другий напрямок – це Калінінградська область, де росія розмістила ракетні комплекси "Іскандер". Як стверджували росіяни, туди були завезені також ядерні боєголовки.

"Росія проводить різні військові навчання з ядерним компонентом з 2006 року. А у 2009 році росіяни моделювали локальний ядерний удар по Варшаві і Копенгагену", – зазначив Мусієнко.

Чи росія готується вдарити по Україні

Той факт, що Україна поки що не фігурувала на російських навчаннях як об'єкт для ядерного ураження, аж ніяк не свідчить про те, що удар неможливий.

"Росія могла і може зараз в екстреному порядку відпрацьовувати інші сценарії ударів по інших об'єктах та інших містах, зокрема й в Україні", – припустив військовий експерт.

Однак, за його словами, москва не зможе повністю втаємничити підготовку до ядерного удару.

Як тільки будуть помітні якісь ознаки того, що росія справді готується до ядерного удару, ми побачимо і контррухи, і попередження від партнерів. На сьогодні ж США та НАТО лише попереджають про нищівні наслідки. Але ця позиція не свідчить про те, що має статися щось невідворотне,

– наголосив Мусієнко.

Мета ядерного шантажу з боку москви

Він додав, що зараз усі погрози з боку росії більше спрямовані не на Київ, а на Захід.

Путін розуміє, що не має прямого впливу на Україну, тому намагається зробити це через наших західних партнерів. Росія лякає Захід, аби змусити їх зменшити військову допомогу Україні та спонукати Київ до переговорів,

– сказав військовий експерт.

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Ядерна загроза з боку росії: коротко