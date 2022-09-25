Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, ядерные угрозы от россии звучат уже давно, и пока не имели никаких последствий.

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Применит ли путин тактическое ядерное оружие в Украине

Однако нельзя на 100% сказать, что кремлевский диктатор не решится на такой шаг в будущем.

"Ввиду того, насколько путин одержим неоимперскими амбициями, агрессией и ненавистью, вероятность применения ядерного оружия существует", – отметил Мусиенко.

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Как объяснил военный эксперт, ядерные снаряды не запускаются хаотично. Страна должна отрабатывать потенциальные точки для ударов на разных учениях.

По той информации, которая есть в публичной плоскости, предоставленной западными разведками и экспертами, россия не отрабатывала планы ядерных тактических ударов по Украине,

– сказал Мусиенко.

Откуда россия может наносить ядерные удары

Страна-агрессор тренировалась бить по другим местам. Как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, есть 2 точки, откуда россия рассматривала потенциальное нанесение локальных ядерных ударов.

Это беларусь , откуда россияне отрабатывали планы удара по странам Балтии . По словам военного эксперта, кремлю было бы выгодно запускать ракеты с ядерным зарядом именно с территории другой страны. Ведь если будет ответный удар, то ракеты прилетят именно туда, а не на территорию россии.

, . По словам военного эксперта, кремлю было бы выгодно запускать ракеты с ядерным зарядом именно с территории другой страны. Ведь если будет ответный удар, то ракеты прилетят именно туда, а не на территорию россии. Второе направление – это Калининградская область, где россия разместила ракетные комплексы "Искандер". Как утверждали россияне, туда были также завезены ядерные боеголовки.

"Россия проводит разные военные учения с ядерным компонентом с 2006 года. А в 2009 году россияне моделировали локальный ядерный удар по Варшаве и Копенгагену", – отметил Мусиенко.

Готовится ли россия ударить по Украине

Тот факт, что Украина пока не фигурировала на российских учениях как объект для ядерного поражения, никак не свидетельствует о том, что удар невозможен.

"Россия могла и может сейчас в экстренном порядке отрабатывать другие сценарии ударов по другим объектам и другим городам, в том числе и в Украине", – предположил военный эксперт.

Однако, по его словам, москва не сможет полностью посвятить подготовку к ядерному удару.

Как только будут заметны какие-то признаки того, что россия действительно готовится к ядерному удару, мы увидим и контрдвижения, и предупреждения от партнеров. Сегодня же США и НАТО лишь предупреждают о сокрушительных последствиях. Но эта позиция не свидетельствует о том, что должно произойти нечто неотвратимое,

– подчеркнул Мусиенко.

Цель ядерного шантажа со стороны москвы

Он добавил, что сейчас все угрозы со стороны россии больше направлены не на Киев, а на Запад.

Путин понимает, что не имеет прямого влияния на Украину, поэтому пытается сделать это через наших западных партнеров. Россия пугает Запад, чтобы заставить их уменьшить военную помощь Украине и принудить Киев к переговорам,

– сказал военный эксперт.

Стрим Игоря Гаврищака и Александра Мусиенко: смотрите полное видео

Ядерная угроза со стороны россии: коротко