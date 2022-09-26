Об этом 24 канала рассказал политолог Николай Давыдюк. Ранее российский правозащитник Марк Фейгин сказал, вступит ли Запад в войну, если Путин применит ядерное оружие .

Важно Откуда Россия может нанести ядерный удар и решится ли на это путин

Украине нужно общаться с США и Китаем

Давидюк отметил, что в голове шизофреника, которым является путин, логики нет. Тот факт, что страна, имеющая выходы ко многим морям и океанам, может остаться без флота, не остановит путина. Хотя это крушение государства за 10 – 20 лет. Поэтому, чтобы остановить путина, Украина должна общаться с США и Китаем на предмет раздела России, как это было с Германией в 1945 году.

Для них мировой порядок важнее путинских угроз или его выстрел по территории Украины. Они понимают, что тогда такие страны, как Иран, Израиль, КНДР будут разрабатывать свое ядерное оружие. Они будут говорить, что эра великих ядерных государств завершилась, и она должна быть у всех государств, кто чувствует к себе несправедливость со стороны этих великих стран,

– заметил политолог.

Он продолжил, что это развяжет руки многим режимам и террористическим группировкам. Это не нужно Китаю и США. Поэтому мы должны побуждать их к тому, чтобы они разорвали и разделили между собой Россию.

"Вот это тот сценарий, который мы должны навязывать Китаю и Западу. Уничтожение одного лишь флота мало. Это не остановит пути стратегически. Только страх быть разорванным доставит ему проблемы", - подчеркнул Давидюк.

Формула путина

Политолог добавил, что путин создал себе формулу, когда он нанесет тактический ядерный удар по Украине, в ответ получит стратегический ядерный удар, что позволит использовать подобный удар уже ему.

Однако даже тактический ядерный удар по Украине – это загрязненная территория, это наши жертвы. Поэтому нужно не только говорить, что будет утоплен флот, а показать, что будет разрушена россия,

– подчеркнул он.

По словам Давидюка, ответ Запада будет соразмерен удару путина, однако это не будет ядерный удар. Так что формулу россии это выведет из игры.

"Впрочем, это проблемы Запада. Когда Боррель выходит говорит, что ядерные угрозы путина это не блеф, то должно предложить решение, как политик", – сказал политолог.

По его мнению, Украина должна разработать это решение и заставить Запад угрожать России реальным распадом. Тогда она услышит. Экономика россии, по сравнению с экономикой США или Китая, просто скудна.

Мобилизация демонстрирует поддержку россиян путина

Также политолог рассказал: Запад говорит о том, что путину и россиянам нужно сохранить лицо. Россияне подписываются под войной путина в Украине, когда соглашаются на мобилизацию.

Если государство и народ сорвут этот призыв, это будет означать, что война и ядерное оружие путина. Люди этого не поддерживают. Иначе они подписываются под тем, что поддерживают и ядерные угрозы, и войну, и убийства, и мародерства, и изнасилования,

– подытожил он.

Давидюк о том, услышал ли пути предупреждения об использовании ядерного оружия: смотрите видео

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