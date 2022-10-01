Им по бараману, как вы себя чувствуете. Спите ночью или сходите с ума из-за детей и собственной безопасности. Главное – лайки, просмотры и бабло.

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Если вы тоже боитесь ядерной войны, тревожно читаете последние новости и собрали ядерный чемоданчик, этот текст для вас.

Существует три логические причины, почему ядерной войны не будет

1. Путин вполне адекватен. Как бы сладко вам ни было считать его безумным диктатором, слетевшим с катушек, это не так. Он допустил роковые ошибки. Недооценил силу сопротивления Украины и реакцию наших союзников. Но эти ошибки не означают, что он в неадеквате.

Все совершают ошибки, и Путин – не исключение. О его адекватности говорят сложные решения, принятые им после поражения его плана-блицкрига. Уход от Киева, выход со Змеиного, выход из Изюма вместо сражаться в окружении – очень непопулярные в России, но очень рациональные решения.

Так что ядерной войны просто потому, что ее хочет помешанный маньяк, не будет. Потому что нет помешанного маньяка. Есть рациональная, коварная и кровожадная сволочь, которая хочет жить и которой есть что терять.

2. Ядерная война не делает достижимой ни одной из целей Путина. В результате ядерной катастрофы он не получит Украину. Не получит новых поклонников "русского мира". Не получит никаких ресурсов, которые окупят потери России от войны. Напротив, риски потерять то, что у него есть сейчас, вырастают в разы.

3. Убежден, принимая решение о вторжении в Украину, Путин просчитывал черту, до которой он готов дойти. Также убежден, что США и Великобритания тоже просчитывали возможные риски ядерной войны, когда, поставляя нам оружие, фактически вступили в войну с ядерным государством.

У меня вопрос к вам и вашей логике: как вы думаете, чей прогноз и моделирование ситуации будет точнее – России или США и UK? То-то же!

Планы о Щекавице преждевременны

На мой взгляд, вероятность глобального ядерного конфликта равна нулю. Нет ни одной страны в мире, включая россию, в чьих интересах это было бы. Сохраняется реальная угроза тактического ядерного удара на фронте. Но пока – это не риски гражданских.

Поэтому если вы гражданские и живете вдали от линии фронта, выдыхайте и живите нормальной жизнью. Никто вас в ядерную пыль не сотрет. Стиралка еще не выросла. Не слушайте Путина вср*тых экспертов, которые транслируют собственные страхи на вас, чтобы сделать себе терапию за ваш счет.

Думайте логически и не поддавайтесь страху. Воспитывайте детей, занимайтесь спортом, имейте здоровый сон, работайте, помогайте армии изо всех сил и наваливайте обизанам в интернетах. Стране нужны вы, мои дорогие друзья! Стране нужен ваш ресурс. Страна борется, пока боретесь вы лично. Не дадим Путину ни единого шанса Победим!

Интересное – прогнозы по поводу вероятного ядерного удара Путина: смотрите видео