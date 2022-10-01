Начальник ГУР Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що ядерний удар – це останній аргумент для Росії. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

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Путін не готовий натискати "ядерну кнопку"

За словами Буданова, запуск ядерних ракет – "поставить крапку" і буде для Росії фатальним рішенням. Кремлівське керівництво не наважаться натиснути на "ядерну кнопку", бо розуміє, що це не розв'яже проблему.

Кричать про це (ядерний удар – 24 канал) з екранів телевізорів, але розуміють, чим це все для них закінчиться. Таких планів у них нема,

– сказав начальник ГУР.

Також Буданов сказав, що Кремль чітко знає, як вийти "з цієї патової ситуації", яка руйнує Росію. Ці слова можна зрозуміти по-різному – невідомо, що саме мав на увазі начальник ГУР Міністерства оборони та про який "план виходу з патової ситуації" знає Путін.

Тиск на світ через ядерний шантаж

Окрім того, представник розвідки сказав, що Росія тисне не лише на Україну, а й – увесь світ, вимагаючи прийняти її умови.

Раніше Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг коментував спроби анексії Путіним українських територій та збільшення на їхньому тлі ядерних погроз. За його словами, псевдореферендуми "не змінюють суті ситуації". Україна має право повернути свої землі, а Путін не має права застосовувати ядерні ракети, бо виграти у такий спосіб війну неможливо.

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Столтенберг наголосив, що світ не піде на умови Кремля, бо тоді це означатиме, що він погодився на ядерний шантаж. Тому Україні не варто боятися того, що НАТО перестане підтримувати нашу державу, боячись "ескалації конфлікту".

На думку експертки Буджерин, надання Україні ядерних ракет для захисту своїх територій – це дуже малоймовірний варіант. Цьому на заваді, зокрема, договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Проте світ може надати нашій державі "ядерну парасолю".

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