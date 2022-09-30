Під час брифінгу 30 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Захід, зокрема НАТО, так допомагає Україні, повідомляє 24 канал.

До теми Використання ядерної зброї в Україні буде атакою на НАТО, – американський сенатор

Чому Росії не можна дати виграти війну

За його словами, те, що Путін говорить у своїх промовах та те, як він сприймає Захід та світових лідерів – реально небезпечно. Тож якщо Росія виграє війну проти України, війна на цьому не закінчиться. Саме тому світ підтримує Україну, адже розуміє, що ціна може бути значно вищою.

Ця війна буде ще більше небезпечною, якщо Путіну дозволять виграти,

– сказав генсек НАТО.

Виступ генсека НАТО: дивіться відео

НАТО слідкує за переміщенням ядерної зброї

Столтенберг зауважив, що країни Альянсу пильно стежать за тим, що робить Росія. Й ознак того, що країна-агресорка прагне використати ядерну зброю цього ж дня, немає.

Ми ведемо моніторинг всього, що робить Росія і не бачимо змін в ядерному позиціюванні. Ми пильно стежимо, обмінюємося інформацією і ми чітко донесли до Росії, що наслідки (використання ядерної зброї – 24 канал) будуть дуже серйозними,

– наголосив він.