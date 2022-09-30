В ходе брифинга 30 сентября Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Запад, в частности НАТО, так помогает Украине, сообщает 24 канал.

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Почему России нельзя дать выиграть войну

По его словам, то, что Путин говорит в своих речах и то, как он воспринимает Запад и мировых лидеров – реально опасно. Поэтому если Россия выиграет войну против Украины, война на этом не закончится. Именно поэтому мир поддерживает Украину, понимая, что цена может быть значительно выше.

Эта война будет еще более опасна, если Путину разрешат выиграть,

– сказал генсек НАТО.

Выступление Генсека НАТО: смотрите видео

НАТО следит за перемещением ядерного оружия

Столтенберг отметил, что страны Альянса внимательно следят за тем, что делает Россия. И признаков того, что страна-агрессор стремится использовать ядерное оружие в этот же день, нет.

Мы ведем мониторинг всего, что делает Россия и не видим изменений в ядерном позиционировании. Мы пристально следим, обмениваемся информацией и мы четко донесли до России, что последствия (использование ядерного оружия – 24 канал) будут очень серьезными,

– подчеркнул он.