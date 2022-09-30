Однак на думку політологині Мар'яни Буджерин, це – дуже малоймовірний варіант. Про це вона сказала під час ексклюзивного стріму, який транслював 24 канал.

Варте уваги Столтенберг прокоментував ймовірність ядерного удару Росії по Україні

Чому Захід не зможе надати ядерну зброю Україні

Річ у тім, що у світі є договір про нерозповсюдження ядерної зброї (НЯЗ), який існує понад 50 років. Його членами є більшість країн світу – 190 держав, зокрема й Україна.

За цим договором, країни не мають права передавати ядерну зброю та контроль над цією зброєю неядерним країнам. Це буде дуже грубе порушення цього договору, на яке США не підуть,

– зауважує Буджерин.

Більш ймовірним, вважає політологиня, є розповсюдження "ядерної парасолі" на території України. Тут у нас немає жодних договірних зобов'язань.

"В плані політичного кроку, можливо, США може погрожувати відповідним ударом у випадку, якщо Росія наважиться завдати ядерного удару", – вважає вона.

Однак більше ймовірною, переконана Буджерин, є конвенційна військова відповідь – високоточними сучасними засобами.

Ядерний шантаж кремлівського диктатора: останні новини

Напередодні кремлівський диктатор Владімір Путін знову пригрозив світові застосуванням ядерної зброї. Він заявив, що Росія використовуватиме "всі наявні засоби".

Однак невдовзі керівництво держави-агресорки отримало попередження: відповідь США та Заходу буде рішучою. Так, Росія неминуче зіштовхнеться з катастрофічними наслідками, якщо застосує ядерну зброю в Україні.

Ядерний шантаж – улюблений інструмент російського диктатора та кремлівських пропагандистів. У ГУР зауважили, що сьогодні загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні є найвищою від 24 лютого.

На думку політолога Андрія Вігірінського, потрібно чітко усвідомлювати, що Росія дійсно може застосувати ядерну зброю. Однак це не має стати приводом до капітуляції України чи капітуляції в підтримці серед міжнародних партнерів.

Ймовірність ядерного удару прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов. Він зауважив, що тактична ядерна зброя не може завдати ураження великій площі, проте слід готуватись до будь-якого сценарію, адже маємо божевільного сусіда.

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