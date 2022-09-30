Якщо не забезпечити ядерне стримування у війні Росії проти України, світ може стояти на порозі глобального ядерного конфлікту. Про це 24 каналу розповів міжнародний оглядач, російський опозиційний журналіст Іван Яковина.

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Ядерне стримування, як альтернатива

Експерт зазначив, що США і весь цивілізований світ не хотіли б "розгрібати наслідки" завдання ядерного удару по Україні.

Через це доведеться приймати рішення про ядерні або прості удари по російських військах. Це може призвести до початку глобальної ядерної війни – вже із застосуванням не тактичної, а стратегічної ядерної зброї. Це "зовсім інша пісня" й кінець усієї нашої цивілізації,

– пояснив аналітик.

За його словами, альтернативою у цьому випадку можуть стати намагання запобігти застосуванню ядерної зброї.

"Для того, щоб запобігти – треба просто дати зрозуміти Росії, що будь-яке застосування ядерної зброї з її боку спричинить таке саме застосування у відповідь. Зрештою, США є одними із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї", – додав він.

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На його думку, це відкриває для Вашингтона рішення щодо можливої передачі такої зброї Україні.

"Якщо безпека України не гарантована, то США можуть надати Україні ядерну зброю, від якої Київ відмовився добровільно та публічно. Все для того, щоб Україна змогла забезпечити свою безпеку. Ядерне стримування – найкращий засіб запобігання ядерному конфлікту. Кращого нічого не вигадали, поки що", – наголосив Яковина.

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Хто може стати "ядерним донором"

Оглядач підкреслив, що не обов'язково Україна може отримати ядерну зброю саме від США.

"Рішення США може сильно розлютити Росію. Тому американці можуть сказати, що не знають, звідки в Україні з'явилася ядерна зброя. Вкрали, мовляв, у військторгу купили, чи Пакистан з Північною Кореєю продали – бог його знає. Або обміняли на щось. Американці можуть – хай так й скажуть", – додав політолог.

За його словами, ядерна зброя – це такий вид зброї, який можна застосовувати лише у відповідь використання ядерної зброї іншою країною.

"Якщо Україна матиме ядерну зброю, то Росія свою ядерну зброю не буде застосовувати. Тому що це буде супернебезпечно для самої Росії. Це найпростіший спосіб запобігти будь-якій ядерній ескалації. Позаяк якщо ми візьмемо всі інші способи, росіяни не побояться їх – і все одно застосують", – пояснив Яковина.

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"Відповідь" на дії США

Експерт зауважив, що якщо США зроблять кроки у бік безпосередньої конфронтації проти Росії, Москва одразу завдасть ядерних ударів по американських авіаносцях у Середземномор'ї.

"Якщо американці розбомблять Чорноморський флот, то Росія "пульне" по американських або військових базах, або по авіаносцях – це відразу ж відбудеться. Тому навіщо розбиратися з наслідками завдання ядерного удару, коли краще запобігти цьому. Це можна зробити лише за допомогою ядерного стримування", – підкреслив оглядач.

Він резюмував, що ядерне стримування працювало 70 років, й зараз може "чудово працювати".

"Краще за ядерне стримування нічого не вигадали. Поки воно є – воно працює. Якщо воно зникає – починаються ось ці війни та спроби комусь "випустити кишки". Тому краще ядерне стримування, ніж все інше", – зазначив Яковина.

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