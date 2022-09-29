Ймовірність втілення на практиці путінського блефу мінімальна. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Експерт зауважив, що на сьогодні глава кремля продовжить займатися ядерним блефом, погрожуючи ударами по Україні.

Я думаю, що він не відмовиться від цього блефу, а знову гратиме у цю гру. Ймовірність того, що цей блеф реалізують – вкрай невелика, але справді, у цій ситуації дуже важко передбачати нові приступи божевілля у путіна. Сподіватимемося, що все-таки шанси на це невеликі,

– пояснив опозиціонер.

За його словами, у російських ядерних сил є жорстка інструкція, що має назву "захист від дурня".

"Тобто захист від випадкового спрацьовування пуску та від якогось імпульсивного наказу. Я дуже сподіваюся, що цей "захист від дурня" спрацює проти головного дурня на планеті сьогодні, ким є владимир путін. Блеф буде, бо йому нічого більше не залишається", – додав оглядач.

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На його думку, кремль продовжуватиме закидувати фронт тілами російських громадян, позаяк ЗСУ обвалюють російський фронт на Півдні та Сході України.

"Я не можу уявити, як путін без ядерного блефу надалі "відкриватиме рота". Він погрожуватиме й говоритиме будь-яку нісенітницю про окуповані території, що "це наші люди, наша земля, тепер їх чіпати не можна", – резюмував Яковенко.

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