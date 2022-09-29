Якщо путін не припинить відповідну підготовку до більш радикальних дій, по росії можуть завдати превентивних ядерних ударів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Розвідка відреагує

Експерт переконаний, що якщо у кремлі ухвалять рішення про застосування будь-якого типу ядерної зброї, одразу почнуть діяти представники розвідок країн світу.

Будь-яку команду на запуск ланцюжка застосування ядерної зброї одразу прослідкують. Зважаючи на ті заяви й підготовку країн НАТО, США, Китаю та Індії у протидії активності путіна, найімовірніше, якась із країн завдасть превентивного удару по центрах прийняття рішень,

– пояснив фахівець.

За його словами, під можливим ударом може опинитися кремль, або те місце, де перебуватиме путін й весь ланцюжок прийняття рішень ще до застосування ядерної зброї як такої.

"Готовність країн НАТО і Китаю завдати удару по ланцюжках, по яких проходитимуть ядерні заряди – так само є. Це "ядерне лобі" нашого світу, яке не допустить будь-якого застосування такої зброї, оскільки це точно приведе до потужної ядерної війни вселенського масштабу", – вказав оглядач.

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Можливі наслідки

На думку Світана, навіть застосування тактичної зброї може запустити ланцюжок певних змін, які не можна буде контролювати.

Швидше за все, майже стовідсотково якась з країн завдасть превентивного ядерного удару...Після нього у росії не буде кому виправдовувати "ядерні" дії путіна. Превентивний удар знищить практично всі центри прийняття рішень і, швидше за все, знищить всю російську армію на всій території росії,

– додав експерт.

За його словами, простежити початок процесу підготовки до застосування ядерної зброї можна завчасно, позаяк всі ядерні заряди зберігаються в так званих "холодильниках", у яких дуже багато систем безпеки.

"Ядерний заряд – це не проста вибухівка. Тобто мають бути спеціальні склади, на яких можуть її розміщувати. Є система, яка "зводить" ядерний заряд із підривником. Тобто є цілі заводи зі збирання ядерного заряду, переміщення їх у ракети та інші носії. Тож це дуже довга система підготовки до вибуху ядерного заряду", – резюмував фахівець.

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