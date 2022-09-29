Если путин не прекратит соответствующую подготовку к более радикальным действиям, по россии могут нанести превентивные ядерные удары. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Разведка отреагирует

Эксперт убежден, что если в кремле будет принято решение о применении любого типа ядерного оружия, сразу начнут действовать представители разведок стран мира.

Любую команду на запуск цепочки применения ядерного оружия сразу проследят. Учитывая эти заявления и подготовку стран НАТО, США, Китая и Индии в противодействии активности путина, вероятнее всего, какая-то из стран нанесет превентивный удар по центрам принятия решений,

– объяснил специалист.

По его словам, под возможным ударом может оказаться кремль, или то место, где будет находиться путин и вся цепочка принятия решений еще до применения ядерного оружия как такового.

"Готовность стран НАТО и Китая нанести удар по цепочкам, по которым будут проходить ядерные заряды – так же есть. Это "ядерное лобби" нашего мира, которое не допустит какого-либо применения такого оружия, поскольку это точно приведет к мощной ядерной войне вселенского масштаба", – указал обозреватель.

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Возможные последствия

По мнению Свитана, даже применение тактического оружия может запустить цепочку определенных изменений, которые нельзя будет контролировать.

Скорее всего, почти стопроцентно какая-то из стран нанесет превентивный ядерный удар... После него в россии некому будет оправдывать "ядерные" действия путина. Превентивный удар уничтожит практически все центры принятия решений и, скорее всего, уничтожит всю российскую армию на всей территории россии,

– добавил эксперт.

По его словам, проследить начало процесса подготовки к применению ядерного оружия можно раньше времени, поскольку все ядерные заряды хранятся в так называемых "холодильниках", в которых очень много систем безопасности.

"Ядерный заряд – это не простая взрывчатка. То есть должны быть специальные склады, на которых могут ее размещать. Есть система, которая "сводит" ядерный заряд с взрывателем. То есть, есть целые заводы по сбору ядерного заряда, перемещения их в ракеты и другие носители. Так что это очень длинная система подготовки к взрыву ядерного заряда", – резюмировал специалист.

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