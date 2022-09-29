Если путин не прекратит соответствующую подготовку к более радикальным действиям, по россии могут нанести превентивные ядерные удары. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.
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Разведка отреагирует
Эксперт убежден, что если в кремле будет принято решение о применении любого типа ядерного оружия, сразу начнут действовать представители разведок стран мира.
Любую команду на запуск цепочки применения ядерного оружия сразу проследят. Учитывая эти заявления и подготовку стран НАТО, США, Китая и Индии в противодействии активности путина, вероятнее всего, какая-то из стран нанесет превентивный удар по центрам принятия решений,
– объяснил специалист.
По его словам, под возможным ударом может оказаться кремль, или то место, где будет находиться путин и вся цепочка принятия решений еще до применения ядерного оружия как такового.
"Готовность стран НАТО и Китая нанести удар по цепочкам, по которым будут проходить ядерные заряды – так же есть. Это "ядерное лобби" нашего мира, которое не допустит какого-либо применения такого оружия, поскольку это точно приведет к мощной ядерной войне вселенского масштаба", – указал обозреватель.
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Возможные последствия
По мнению Свитана, даже применение тактического оружия может запустить цепочку определенных изменений, которые нельзя будет контролировать.
Скорее всего, почти стопроцентно какая-то из стран нанесет превентивный ядерный удар... После него в россии некому будет оправдывать "ядерные" действия путина. Превентивный удар уничтожит практически все центры принятия решений и, скорее всего, уничтожит всю российскую армию на всей территории россии,
– добавил эксперт.
По его словам, проследить начало процесса подготовки к применению ядерного оружия можно раньше времени, поскольку все ядерные заряды хранятся в так называемых "холодильниках", в которых очень много систем безопасности.
"Ядерный заряд – это не простая взрывчатка. То есть должны быть специальные склады, на которых могут ее размещать. Есть система, которая "сводит" ядерный заряд с взрывателем. То есть, есть целые заводы по сбору ядерного заряда, перемещения их в ракеты и другие носители. Так что это очень длинная система подготовки к взрыву ядерного заряда", – резюмировал специалист.
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Кремль угрожает "ядеркой": последние новости
- Президент США Джо Байден 17 сентября предупредил владимира путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент россии владимир путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе путин может объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Кроме того, Папа Римский Франциск отреагировал на ядерный шантаж путина, назвав слова главы кремля "безумием".
- 25 сентября стало известно, что российское руководство получило новое предупреждение от США, что столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие в Украине. США и партнеры заявляют, что "дадут решительный ответ" кремлю.
- 29 сентября представитель ГУР Вадим Скибицкий назвал "очень высокой" угрозу применения тактического ядерного оружия. Об этом он сказал в комментарии The Guardian.