В Москве понимают, что проигрывают в войне против Украины, но все равно пытаются продолжать эскалацию напряженности. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Применит или не применит"

Эксперт отметил, что в ситуации с возможным ядерным ударом россии по Украине следует понимать, что носителями тактического ядерного оружия могут быть самолеты и комплексы "Искандер-М". Оно отличается от стратегического ядерного оружия, которое преимущественно может запускаться из шахт, и когда "шесть человек предварительно нажимают свои кнопки".

Это увидят США. Но тактическое ядерное оружие другое. Поднимут ли россияне самолет, а какие ракеты на нем? Или с ядерной боеголовкой, или нет – понять очень сложно. В любом случае ответ, как мне кажется, будет очень жестким. Он будет настолько жестким, насколько россия себе даже не представляла.

– считает политтехнолог.

По его словам, американцы могут мгновенно уничтожить сначала российский черноморский флот, а уже потом балтийский флот, за которым "дойдет очередь".

"Безумный деспот сидит и думает: "применить – не применить". То, что россия терпит поражение – это понятно. Кстати, сам путин решением о мобилизации это подтверждает. То, что в россии протестные настроения – тоже факт. Но путин может себе "пригнать" 800 тысяч – 1 миллион неподготовленных бойцов и всем нужно быть к этому готовым", – добавил обозреватель.

Готов ли путин "идти до конца": смотрите видео

Тревожные и положительные сигналы

Тизенгаузен отметил, что саммит стран ШОС очень холодно встретил Путина. На нем Китай и Индия намекнули ему, чтобы он заканчивал войну, "потому что он всем надоел".

На это оскорбленный путин взял и объявил мобилизацию. Вот какие-то уговоры теоретически приближенных стран к путину, а именно Китая и Индии – не возымели действия. Судя по всему, он готов идти до конца. Это тревожный сигнал,

– рассказал политолог.

По его словам, оптимизма добавляет то, что вся подготовка, проводимая для путина его окружения и все его аналитики, которые кладут записки на "диктаторский" стол, "не стоят и выеденного яйца".

"Именно его аналитики рассказывали путину, что он "возьмет Киев за три дня" и будет удерживать фронт... Что ВСУ не будут гнать россиян, а это не так: что мы видим в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях. Мы видим, что вся та аналитика, которую давали путину, – она, как минимум, неправдива, как максимум – абсолютно нелогична", – убежден политтехнолог.

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По его мнению, это хороший сигнал, поскольку путин неправильно оценивает обстоятельства, что приведет его, возможно, к следующим ошибкам "так же, как это заставляет его бросать все силы на войну против Украины".

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