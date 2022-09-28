У москві розуміють, що програють у війні проти України, але все одно намагаються продовжувати ескалацію напруженості. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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"Застосує чи не застосує"

Експерт зазначив, що у ситуації з можливим ядерним ударом росії по Україні слід розуміти, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки та комплекси "Іскандер-М". Вона відрізняється від стратегічної ядерної зброї, яка переважно може запускатися із шахт, й коли "шість осіб попередньо натискають свої кнопки".

Це США побачать. Але тактична ядерна зброя інша. Піднімуть росіяни літак, а які ракети на ньому? Чи з ядерною боєголовкою, чи ні – зрозуміти дуже складно. У будь-якому разі, відповідь, як мені здається, буде дуже жорсткою. Вона буде настільки жорсткою, наскільки росія собі навіть не уявляла,

– вважає політтехнолог.

За його словами, американці можуть миттєво знищити спочатку російський чорноморський флот, а вже потім балтійський флот, за яким "дійде черга".

"Божевільний деспот сидить і думає: "застосувати – не застосувати". Те, що росія зазнає поразки – це зрозуміло. До речі, сам путін рішенням про мобілізацію це підтверджує. Те, що у росії протестні настрої – теж факт. Але путін може собі "пригнати" 800 тисяч – 1 мільйон непідготовлених бійців, і всім потрібно бути до цього готовим", – додав оглядач.

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Тривожні та позитивні сигнали

Тизенгаузен зауважив, що саміт країн ШОС дуже холодно зустрів путіна. На ньому Китай та Індія натякнули йому, щоб він закінчував війну, "бо він усім набрид".

На це ображений путін узяв та оголосив мобілізацію. Ось якісь умовляння теоретичних наближених країн до путіна, а саме Китаю та Індії – не подіяли. Зважаючи на все, він готовий йти до кінця. Це тривожний сигнал,

– розповів політолог.

За його словами, оптимізму додає те, що вся підготовка, яку проводить для путіна його оточення й всі його аналітики, які кладуть записки на "диктаторський" стіл, "не вартують і виїденого яйця".

"Саме його аналітики розповідали путіну, що він "візьме Київ за три дні" й утримуватиме фронт... Що ЗСУ не гнатимуть росіян, а це не так: що ми бачимо у Харківській, Луганській, Донецькій та Херсонській областях. Ми бачимо, що вся та аналітика, яку давали путіну, – вона, як мінімум, неправдива, як максимум – абсолютно нелогічна", – переконаний політтехнолог.

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На його думку, це хороший сигнал, позаяк путін неправильно оцінює обставини, що приведе його, можливо, до наступних помилок "так само, як це все змушує його кидати всі сили на війну проти України".

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