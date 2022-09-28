Все це означає, що у москві поки серйозно не розглядають можливостей для ядерних ударів по Україні. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Ядерна ширма

Експерт переконаний, що кремль намагатиметься витискати максимум з мобілізаційного ресурсу, перш ніж почне думати про реальне застосування ядерної зброї.

У найближчі пів року виключений будь-який ядерний удар зі сторони росії по території України. Вони пішли шляхом мобілізації. Це сотні тисяч рекрутованих, відправлених у військові частини, на фронт, на полігони та тренувальні центри. Це ще дві такі армії, які на нас напали. Це дуже серйозно збільшить кількість окупантів, що нас атакують,

– пояснив оглядач.

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На його думку, росіяни не дарма підняли величезну кількість росіян на війну, з яких формують додаткові армії. Все тому, що найближчим часом їх кидатимуть на фронт для того, щоб зупинити наступ ЗСУ.

"Попри те, що наші ЗСУ ведуть наступальну операцію на межі Донецької та Харківської областей, разом з тим, у центрі Донеччини навколо Бахмута росіяни продовжують вести свою наступальну операцію, намагаючись захопити місто, перетворюючи його на руїну", – додав аналітик.

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Тимчасова тактика

За словами Солонтая, путін пробуватиме надсилати все нові й нові резерви й лише через пів року, коли переконається, що все даремно, і що росія вбила величезну кількість своїх солдатів, лише після цього повернеться до своїх погроз.

Погроз буде ще багато. Наразі вони погрожуватимуть у легкому варіанті, надсилаючи його у світовий порядок денний. Але в найближчі пів року не буде ядерного удару. Вони зробили ставку на те, щоб вбивати одного українця, втрачаючи 10 своїх солдатів,

– зауважив оглядач.

Він підкреслив, що зі всього видно, що українська армія має серйозні боєздатні підрозділи, а росіяни вирішили їх "задавити масою".

"Нехай вони втратять пів мільйона народу, але за 10 загиблих росіян вони хочуть потягнути одного українця. А для нас втратити кілька десятків тисяч хорошої нашої армії та солдатів – це біль і трагедія. Тому треба ще пів року, щоб все це перемолоти", – резюмував політолог.

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