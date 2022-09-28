Як розповіли у Генштабі ЗСУ, від початку повномасштабної агресії в Україні вже ліквідовано 58150 окупантів.

Важливо Росіяни намагаються відновити втрачені позиції, ЗСУ успішно завдають ударів: актуальне з фронту

Актуальні втрати ворога у техніці станом на 28 вересня:

танків – 2312 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 4889 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 1381 (+3) одиниць,

РСЗВ – 331 одиниця,

засоби ППО – 175 одиниць,

літаків – 262 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) одиниць,

крилаті ракети – 242 (+1) одиниці,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) одиниць,

спеціальна техніка – 131 одиниця.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.