Як розповіли у Генштабі ЗСУ, від початку повномасштабної агресії в Україні вже ліквідовано 58150 окупантів.
Важливо Росіяни намагаються відновити втрачені позиції, ЗСУ успішно завдають ударів: актуальне з фронту
Актуальні втрати ворога у техніці станом на 28 вересня:
- танків – 2312 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 4889 (+8) одиниць,
- артилерійських систем – 1381 (+3) одиниць,
- РСЗВ – 331 одиниця,
- засоби ППО – 175 одиниць,
- літаків – 262 (+1) одиниць,
- гелікоптерів – 224 одиниці,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 989 (+12) одиниць,
- крилаті ракети – 242 (+1) одиниці,
- кораблі та катери – 15 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3742 (+12) одиниць,
- спеціальна техніка – 131 одиниця.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.