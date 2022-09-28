Как рассказали в Генштабе ВСУ, с начала полномасштабной агрессии в Украине уже ликвидировано 58 150 оккупантов.
Важно Россияне пытаются восстановить утраченные позиции, ВСУ успешно наносят удары: актуально с фронта
Актуальные потери врага в технике по состоянию на 28 сентября:
- танков – 2312 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 4889 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 1381 (+3) единица,
- РСЗО – 331 единица,
- средств ПВО – 175 единиц,
- самолетов – 262 (+1) единицы,
- вертолетов – 224 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) единиц,
- крылатых ракет – 242 (+1) единицы,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) единицы,
- специальной техники – 131 единица.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.