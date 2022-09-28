Как рассказали в Генштабе ВСУ, с начала полномасштабной агрессии в Украине уже ликвидировано 58 150 оккупантов.

Важно Россияне пытаются восстановить утраченные позиции, ВСУ успешно наносят удары: актуально с фронта

Актуальные потери врага в технике по состоянию на 28 сентября:

танков – 2312 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4889 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 1381 (+3) единица,

РСЗО – 331 единица,

средств ПВО – 175 единиц,

самолетов – 262 (+1) единицы,

вертолетов – 224 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) единиц,

крылатых ракет – 242 (+1) единицы,

кораблей и катер ов – 15 единиц,

ов автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12) единицы,

специальной техники – 131 единица.