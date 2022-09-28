Успіхи ЗСУ

Українські військові били по ворожих силах з неба і землі, уразивши 30 пунктів зосередження росіян. Всього за добу Авіація Сил оборони завдала 17 ударів.

Увага В окупаційних військах почався прийом особового складу, призваного за мобілізацією, – Генштаб

У Генштабі підтвердили ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки росіян, 3 опорних пунктів та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, 6 БпЛА та 1 керовану авіаційну ракету Х-59 ворога.

Ракетні війська і артилерія уразили:

12 районів зосередження живої сили та техніки противника,

4 склади з боєприпасами,

позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод "Житель".

Водночас противник завдав 10 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 105 обстрілів з РСЗВ. Російські окупанти б'ють і по цивільних об'єктах.

Від ворожого вогню постраждало понад 40 населених пунктів. Зокрема, Харків, Слов'янськ, Краматорськ, Миколаїв, Авдіївка та Мар'їнка.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів з танків, мінометів та артилерії різних типів:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка;

напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне та Грушівка; на Краматорському напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван;

напрямку – Рідкодуб, Катеринівка і Старий Караван; на Бахмутському напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка;

напрямку – Спірне, Сіверськ, Серебрянка, Нью-Йорк, Бахмутське, Весела Долина, Яковлівка, Білогорівка та Роздолівка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар'їнка та Парасковіївка;

напрямку – Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Карлівка, Мар'їнка та Парасковіївка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське;

та напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них – Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Новомиколаївка, Времівка, Темирівка та Ольгівське; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БпЛА.

Зверніть увагу! За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.

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