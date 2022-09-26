На сьогодні США достатньо, що у москві знають про катастрофічні наслідки для себе у відповідь на можливі ядерні удари росії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Експерт вважає, що путіну неодноразово пояснювали всі можливі наслідки застосування ядерної зброї.

На приватному рівні путіну все пояснили. Він це знає. Я думаю, що США не стали говорити все в публічному просторі, щоб мати межі дискусії й не загострювати її. Тобто Вашингтону достатньо, що путін знає – хай далі думає,

– пояснив опозиціонер.

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За його словами, у США переконані на правильності такої інформаційної стратегії, щоб не провокувати якихось реакцій, які можуть призвести до подальшої ескалації.

"Я думаю, що американці застосовують метод "батога і пряника". Вони путіну кажуть: "ось є "батіг" і є "пряник" – ми не скажемо, що ми з тобою зробимо, владіміре владіміровичу". Може це все грубувато, але вони не хочуть зараз загострювати у публічній площині цей діалог", – переконаний Гудков.

Він резюмував, що останні заяви США надзвичайно важливі.

"Недооцінювати важливості та своєчасності заяви провідної країни світу просто неможливо. Путін має це зрозуміти", – резюмував оглядач

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