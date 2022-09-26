На сьогодні США достатньо, що у москві знають про катастрофічні наслідки для себе у відповідь на можливі ядерні удари росії. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
Зверніть увагу Не може бути одночасно і мобілізація, і ядерна підготовка: путін затягує війну, – Гудков
Експерт вважає, що путіну неодноразово пояснювали всі можливі наслідки застосування ядерної зброї.
На приватному рівні путіну все пояснили. Він це знає. Я думаю, що США не стали говорити все в публічному просторі, щоб мати межі дискусії й не загострювати її. Тобто Вашингтону достатньо, що путін знає – хай далі думає,
– пояснив опозиціонер.
Як США боротимуться з ядерними погрозами путіна: дивіться відео
За його словами, у США переконані на правильності такої інформаційної стратегії, щоб не провокувати якихось реакцій, які можуть призвести до подальшої ескалації.
"Я думаю, що американці застосовують метод "батога і пряника". Вони путіну кажуть: "ось є "батіг" і є "пряник" – ми не скажемо, що ми з тобою зробимо, владіміре владіміровичу". Може це все грубувато, але вони не хочуть зараз загострювати у публічній площині цей діалог", – переконаний Гудков.
Він резюмував, що останні заяви США надзвичайно важливі.
"Недооцінювати важливості та своєчасності заяви провідної країни світу просто неможливо. Путін має це зрозуміти", – резюмував оглядач
Кремль погрожує "ядеркою": останні новини
- Президент США Джо Байден 17 вересня попередив владіміра путіна про серйозні наслідки від застосування ядерної та хімічної зброї.
- Згодом, 21 вересня, президент росії владімір путін все-таки пригрозив світу ядерною зброєю. Диктатор наголосив, що росія використає усі наявні засоби для "свого захисту".
- Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що вже наступного тижня путін може оголосити ядерну війну, й президенту США Джо Байдену доведеться прийняти "складне рішення".
- Крім того, Папа Римський Франциск відреагував на ядерний шантаж путіна, назвавши слова глави кремля "божевіллям".
- 25 вересня стало відомо, що російське керівництво отримало нове попередження від США, що зіштовхнеться з "катастрофічними наслідками", якщо застосує ядерну зброю в Україні. США та партнери заявляють, що "дадуть рішучу відповідь" кремлю.
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