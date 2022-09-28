Водночас глава кремля владімір путін повинен обирати між поступками мітингарям, а також варіантами розгону демонстрантів у Дагестані. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Фактор Дагестану

На думку експерта, на Північному Кавказі може бути масштабний протест людей, які збунтуються проти "дурної та абсолютно безглуздої мобілізації".

Мобілізація забирає їхніх дітей, батьків та веде їх на вірну смерть. Як не дивно, всі зараз дивляться на Дагестан та інші суб'єкти, зокрема. Якщо путін жорстко й криваво придушить ці протестні настрої, то з огляду на менталітет мешканців Північного Кавказу, можна припускати, що будуть ще більші протести, але вже із застосуванням зброї,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, путін на сьогодні має три варіанти, як придушити ці протести:

перший – спробувати зробити це силами росгвардії та міліції, які дислокуються в Дагестані, що буде "найоптимістичнішим варіантом" для кремля;

– спробувати зробити це силами росгвардії та міліції, які дислокуються в Дагестані, що буде "найоптимістичнішим варіантом" для кремля; другий – перекинути росгвардію з глибинки росії (центральних частин країни) – етнічних росіян, "яким за щастя бити цих дагестанців" через багаторічну ненависть до кавказців;

– перекинути росгвардію з глибинки росії (центральних частин країни) – етнічних росіян, "яким за щастя бити цих дагестанців" через багаторічну ненависть до кавказців; третій – кинути підрозділи, підконтрольні кадирову, які етнічно ближчі, але які діятимуть жорсткіше.

"Тобто жоден із цих варіантів не ідеальний для путіна, але, як ми бачимо, там анонсували величезний мітинг на п'ятницю – має бути набагато більше людей, ніж на початку. Коли критична маса людей збереться – я думаю, що понад 10 тисяч, з ними вже нічого не можна буде вдіяти", – додав оглядач.

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Він переконаний, що якщо путін "дасть задню" і скаже, що у Дагестані не буде мобілізації, як в чечні, або якщо він зменшить квоти на мобілізацію – решта Кавказу зрозуміє, що це дієвий механізм проти влади, "потрібно виходити й діяти аналогічними методами".

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Чи є протестний потенціал у росії

Політолог вважає, що попри весь песимізм експертів, потенціал протестних настроїв у росії є.

Я думаю, що нова хвиля буде тоді, коли приїдуть назад перші труни з-поміж нових мобілізованих. Одна річ, коли приїжджали трупи контрактників, які знали, за що йшли воювати, а інша – коли приїде труна людини, яку насильно забрали з роботи, або вручили повістку на вулиці. Це буде зовсім інша історія,

– розповів аналітик.

На його думку, у цьому випадку також потрібно зважати на абсолютну байдужість, з якою "йдуть на забій" російські чоловіки.

"Мені здається, що цей протест дуже швидко і жорстко придушать. Пітер і москва "йдуть на забій", кажучи, що "батьківщина покликала", хоча вони не розуміють, що їх не батьківщина покликала. Батьківщина хотіла, щоб вони дітей своїх бачили, а не їхали чужих вбивати. Їм цього не збагнути", – вказав він.

За його словами, за довгі роки правління путіна "традиційним росіянам абсолютно витруїли бодай якесь зерно свободи" і те, що можна вийти й щось вимагати від влади на вулиці.

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Чому путін не закриває кордони

Тизенгаузен підкреслив, що з позиції путіна, рішення не закривати кордони для виїзду стали помилкою.

"Сотні тисяч людей, які виїжджають – це люди самодостатні, з грошима, які можуть дозволити собі виїхати. Це люди, які сплачували податки, створювали робочі місця – вони всі зараз тікають. Але це не протестний електорат, а просто налякані люди. Там ще ніхто не прорахував економічну шкоду від цієї мобілізації", – пояснив експерт.

На його думку, через цей процес "рватимуться" ланцюжки бізнес-процесів.

Фахівців, які біжать у паніці – ким їх замінити? Ринок праці "просяде" у росії, тому що кваліфікованих фахівців не буде. Частина втечуть, когось мобілізують, і тут треба враховувати економічний ефект. Якби путін "загнав всіх у стійло" і нікого не випустив – вони хоч якось десь ховалися б по селах, витрачали б гроші, купували б продукти й створювали додану вартість,

– переконаний політтехнолог.

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Він додав, що після виїзду ці росіяни робитимуть це в іншій країні.

"Два кліки – відкриють бізнес в Естонії, Латвії, або Казахстані. І все: ці ланцюжки податків росії не бачити ніколи. Хоча путін, мабуть, розуміє, що все даремно, тому що росія – це країна великої корупції, й там рівно за пів години налагодять механізми проведення цих людей через кордони за гроші. Тобто це все буде "у чорну" та "у сіру", – зазначив Тизенгаузен.

Він резюмував, що путін сам створив собі таку країну, яка "просякнута та зацементована корупцією". І побороти такий стан справ за кілька місяців неможливо.

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