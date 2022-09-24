Для ефективних трансформацій протестувальникам потрібно мати кількісну перевагу над силовиками на вулицях. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.
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Засилля силовиків
Експерт вважає, що протестні настрої у росії на сьогодні недостатні, щоб змінити владу в країні.
Протестувальників у росії зараз замало. Насправді, не потрібно 30 мільйонів "спартанців" – мільйона навіть було б досить у москві, які легко "качнули б" путіна,
– пояснив оглядач.
За його словами, на ситуацію суттєво впливає те, що росія має близько 200 тисяч "омонівців" у москві та сусідніх областях.
"Якщо вийде пів мільйона – людей буде більше, ніж силовиків у два рази. Бо коли є 5 силовиків на 1 протестувальника, тоді можна "натягати" в автозаки і 300, і 500, і 1 тисячу, і 20 тисяч осіб. Але коли більше людей, ніж "омонівців" – вони починають тікати, як тікав янукович. Тому треба вивести 1 мільйон людей, щоб було із запасом на 100 відсотків", – додав Давидюк.
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"Подавай росіянам Європу"
На думку експерта, мільйон протестувальників міг би умовно розділитися на дві частини, щоб взяти ініціативу у свої руки.
Одна частина пішла б підпалювати ново-огарьово, а друга половина буде на "красній площі". Це була б цілком нормальна історія. Але вони бояться. Їм "прикольно" бути рабами й бігати з простягнутою рукою по Європі, ховаючись за лозунгом "ми поза політикою",
– вважає політолог.
Він вказав, що нахабна поведінка росіян у Європі пояснюється ще й тим, що вони нібито вважають себе представниками "біло-голубої крові", тоді як до українців ставляться як до "другосортних".
"Типу ми можемо вмирати, а їм "подавай Європу". Соромно, що у ЄС на це все ведуться й до них дослухаються, але не чують українців, які справді європейці й вийшли на війну, захищаючи цивілізаційно Європу на наступне століття", – резюмував Давидюк.
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Ситуація у росії: що відомо
- 21 вересня глава кремля владімір путін підписав указ про часткову мобілізацію в росії. За ним кремль планує мобілізувати до 300 тисяч осіб.
- Усіх заінтригував 7 секретний пункт. Речник диктатора дмитро пєсков дав зрозуміти, що він стосується кількості мобілізованих. Згодом стало відомо, що москва хоче мобілізувати до мільйона осіб, однак за даними ЗМІ, кремль планує призов понад 1,2 мільйона росіян.
- Після оголошення рішення про мобілізацію у низці російських міст пройшли нечисленні акції протесту: мітингарів затримали, решту – розігнали. Прокуратура діє на випередження і погрожує учасникам мітингів ув'язненням до 15 років.
- Перед цим, 20 вересня, бойовики квазіутворень на Донбасі та гауляйтери тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей оголосили про проведення псевдореферендумів за "входження" до складу росії. Поплічники росіян настільки поспішають, що призначили "референдуми" на 23 – 27 вересня.
- Водночас російська держдума внесла поправки до кримінального кодексу щодо злочинів під час мобілізації та воєнного стану.
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