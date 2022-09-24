Для ефективних трансформацій протестувальникам потрібно мати кількісну перевагу над силовиками на вулицях. Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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Засилля силовиків

Експерт вважає, що протестні настрої у росії на сьогодні недостатні, щоб змінити владу в країні.

Протестувальників у росії зараз замало. Насправді, не потрібно 30 мільйонів "спартанців" – мільйона навіть було б досить у москві, які легко "качнули б" путіна,

– пояснив оглядач.

За його словами, на ситуацію суттєво впливає те, що росія має близько 200 тисяч "омонівців" у москві та сусідніх областях.

"Якщо вийде пів мільйона – людей буде більше, ніж силовиків у два рази. Бо коли є 5 силовиків на 1 протестувальника, тоді можна "натягати" в автозаки і 300, і 500, і 1 тисячу, і 20 тисяч осіб. Але коли більше людей, ніж "омонівців" – вони починають тікати, як тікав янукович. Тому треба вивести 1 мільйон людей, щоб було із запасом на 100 відсотків", – додав Давидюк.

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"Подавай росіянам Європу"

На думку експерта, мільйон протестувальників міг би умовно розділитися на дві частини, щоб взяти ініціативу у свої руки.

Одна частина пішла б підпалювати ново-огарьово, а друга половина буде на "красній площі". Це була б цілком нормальна історія. Але вони бояться. Їм "прикольно" бути рабами й бігати з простягнутою рукою по Європі, ховаючись за лозунгом "ми поза політикою",

– вважає політолог.

Він вказав, що нахабна поведінка росіян у Європі пояснюється ще й тим, що вони нібито вважають себе представниками "біло-голубої крові", тоді як до українців ставляться як до "другосортних".

"Типу ми можемо вмирати, а їм "подавай Європу". Соромно, що у ЄС на це все ведуться й до них дослухаються, але не чують українців, які справді європейці й вийшли на війну, захищаючи цивілізаційно Європу на наступне століття", – резюмував Давидюк.

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