Для эффективных трансформаций протестующим нужно иметь количественное превосходство над силовиками на улицах. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Засилье силовиков

Эксперт считает, что протестные настроения в россии на сегодняшний день недостаточны, чтобы сменить власть в стране.

Протестующих в россии сейчас мало. На самом деле, не нужно 30 миллионов "спартанцев" – миллиона даже было бы достаточно в москве, которые легко "качнули" бы путина,

– объяснил обозреватель.

По его словам, на ситуацию существенно влияет то, что у россии около 200 тысяч "омоновцев" в москве и соседних областях.

"Если выйдет полмиллиона – людей будет больше, чем силовиков в два раза. Ведь когда есть 5 силовиков на 1 протестующего, тогда можно "натягать" в автозаки и 300, и 500, и 1 тысячу, и 20 тысяч человек. Но когда больше людей, чем "омоновцев" – они начинают убегать, как убегал янукович. Поэтому нужно вывести 1 миллион человек, чтобы было с запасом на 100 процентов", – добавил Давыдюк.

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"Подавай россиянам Европу"

По мнению эксперта, миллион протестующих мог бы условно разделиться на две части, чтобы взять инициативу в свои руки.

Одна часть пошла бы поджигать ново-огарьово, а вторая половина будет на "красной площади". Это была бы вполне обычная история. Но они боятся. Им "прикольно" быть рабами и бегать с протянутой рукой по Европе, прячась за лозунгом "мы вне политики",

– считает политолог.

Он указал, что наглое поведение россиян в Европе объясняется еще и тем, что они считают себя представителями "бело-голубой крови", тогда как к украинцам относятся как к "второсортным".

"Типа мы можем умирать, а им "подавай Европу". Стыдно, что в ЕС на это все ведутся и к ним прислушиваются, но не слышат украинцев, которые действительно европейцы и вышли на войну, защищая цивилизационно Европу на следующий век", – резюмировал Давыдюк.

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