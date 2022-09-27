Про це 24 каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе. За його словами, зараз в російських громадян, у яких величезна держава, є формально лише три варіанти, куди втекти за кордон від так званої "часткової мобілізації".

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Перший – Монголія. Другий – Казахстан, де велика кількість доріг. І третій – Грузія, де всього три сполучення, два з яких перебувають в окупованій абхазії та південна осетія. Тому весь потік людей пішов на контрольно-пропускний пункт "Верхній Ларс".

Дві дороги росія закрила ще в 2008 році через окупацію. І залишилася одна точка. Ось там розігрується драма та гуманітарна катастрофа. Там величезна кількість людей. Настільки, що дозволили перетинати кордон пішки. Люди кидають автомобілі, але все одно прикордонна служба не справляється,

– зазначив Васадзе.

Російська влада зробила ситуацію ще напруженішою

За словами Васадзе, в Грузії йде дискусія, що саме робити з мігрантами. У 2009 році там ухвалили рішення, що іноземці фактично з будь-якої країни зможуть без візи упродовж пів року жити в Грузії. У 2012-му термін продовжили до року. Тому з цього часу росіяни могли жити 365 днів, не оповіщаючи владу.

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Перша лавина мігрантів з росії пішла в 2014 році. Все було як через економічні причини, так і – політичні. Друга – у лютому 2022-го. Тоді були здебільшого економічні причини. А зараз нашестя росіян здебільшого політичне, але причини зовсім інші. Ця "маса" не настільки проти війни, як проти того, щоб на неї потрапити.

Як справедливо кажуть, росіяни втікають не через те, що не хочуть стріляти в українців. Вони не хочуть, щоб українці стріляли в них,

– зазначив Васадзе.

Ще більше напружує ситуацію російська влада, які зігнала туди військових, а потім оголосила про певний "мобілізаційний пункт". Експерти припускають, що люди взагалі можуть спробувати прорвати кордон.

Може статися прорив кордону. А що робитиме наша влада? Стріляти в людей – якось не можна. А як зупинити цю "масу"? Незрозуміло. Проблема досить серйозна. Зараз в день перетинає кордон близько 10 тисяч росіян,

– розповів Васадзе.

Він додав, що більшість не збирається затриматися в Грузії, а поїде до Туреччини. Ще частина – спробує вибити гуманітарні візи в європейських посольствах. Але буде й певна кількість, яка захоче залишитися в Грузії.

Додамо, нещодавно мобілізовані російські окупанти вже скаржаться на жахливе ставлення з боку командування. Їм обіцяли, що нікого не кинуть на фронт без попередньої підготовки. Але вже перші "чмобіки" скоро вирушать на фронт без ніякої "перепідготовки".