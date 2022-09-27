Об этом 24 каналу рассказал грузинский политолог Гела Васадзе. По его словам, сейчас у российских граждан, у которых огромное государство, есть формально лишь три варианта, куда бежать за границу от так называемой "частичной мобилизации".

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Первый – Монголия. Второй – Казахстан, где много дорог. И третий – Грузия, где всего три сообщения, два из которых находятся в оккупированной абхазии и южная осетия. Потому весь поток людей пошел на контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс".

Две дороги россия закрыла еще в 2008 году из-за оккупации. И осталась одна точка. Вот там разыгрывается драма и гуманитарная катастрофа. Там огромное количество людей. Настолько, что позволили пересекать границу пешком. Люди бросают автомобили, но все равно пограничная служба не справляется,

– отметил Васадзе.

Российские власти сделали ситуацию еще напряженнее

По словам Васадзе, в Грузии идет дискуссия, что делать с мигрантами. В 2009 году там было принято решение, что иностранцы фактически из любой страны смогут без визы в течение полугода жить в Грузии. В 2012 году срок продлили до года. Поэтому с этого времени россияне могли жить 365 дней, не оповещая власть.

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Первая лавина мигрантов из россии пошла в 2014 году. Все было как по экономическим причинам, так и – по политическим. Вторая – в феврале 2022-го. Тогда были в основном экономические причины. А сейчас нашествие россиян в большинстве своем политическое, но причины совсем другие. Эта "масса" не настолько против войны, как против того, чтобы на нее попасть.

Как справедливо говорят, россияне бегут не потому, что не хотят стрелять в украинцев. Они не хотят, чтобы украинцы стреляли в них,

– отметил Васадзе.

Еще больше напрягает ситуацию российские власти, которые согнали туда военных, а затем объявили об определенном "мобилизационном пункте". Эксперты предполагают, что люди вообще могут попытаться прорвать границу.

Может случиться прорыв границы. А что будет делать наша власть? Стрелять в людей – как-то нельзя. А как остановить эту "массу"? Непонятно. Проблема достаточно серьезная. Сейчас в день пересекает границу около 10 тысяч россиян,

– рассказал Васадзе.

Он добавил, что большинство не собирается задержаться в Грузии, а уедет в Турцию. Еще часть попытается выбить гуманитарные визы в европейских посольствах. Но будет и определенное количество, которое захочет остаться в Грузии.

Добавим, недавно мобилизованные российские оккупанты уже жалуются на ужасное отношение со стороны командования. Им обещали, что никого не бросят на фронт без предварительной подготовки. Но уже первые "чмобики" скоро отправятся на фронт без всякой "переподготовки".