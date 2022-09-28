Низка дій кремля свідчать про те, що оточення путіна хоче підірвати його політичні позиції. Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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Дії без логіки

Експерт зазначив, що ніхто не знає, про що думає путін, позаяк "у нього немає логіки, а є якась своя".

Для чого путіну Донецьк та Луганськ? Воно йому ж не треба, якщо подумати логічно. Навіщо навішувати це на їхній держбюджет, де, за даними квазіреспублік, проживають близько 4 мільйонів осіб? Це соціальні виплати й відновлення – серйозне навантаження. Додамо сюди Херсонську і Запорізьку області – це не 5 копійок вартує. У діях логіки немає,

– пояснив оглядач.

За його словами, все означає, що є якась інша послідовність міркувань у путіна.

"Тут справді важливо зрозуміти, що далі. Коли зараз ми бачимо цю всю історію, то виникає враження, що у москві є декілька центрів ухвалення рішень, а не лише путін. Ті події, які відбуваються на росії, ініційовані не лише ним", – додав політолог.

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Альтернативні сили

Клочок розповів, що він далекий від думки, що мобілізація проходить в росії так, як того хотів путін. На його думку, через це рішення соціальна невдоволеність у росії зростає й шкодить кремлю.

Це серйозно підриває довіру до влади. Значить путіна підставляють й намагаються його "вивести з гри". Щодо референдумів – аналогічна історія. Він сказав, що росія їх підтримає. Але він не говорить, що проситиме раду федерації визнати це рішення законним й приєднати ці території, позаяк це створює лише ескалацію,

– переконаний експерт.

Аналітик підкреслив, що після саміту ШОС у Самарканді глава кремля чудово зрозумів, що його ніхто не підтримує.

"Будь-яка заява про приєднання нових територій лише додає ескалації у міжнародних відносинах. Тому говорити, який сценарій реалізують – невідомо. Відтак, я свідомо спираюсь на те, що всі його дії спрямовані на примушення України до перемовин. Тим паче, що про це говориться щодня. Всі у росії про це говорять, зокрема путін й пєсков, які не дотичні до інших процесів", – вказав оглядач.

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За його словами, у путінській команді є різні "важковаговики", які також приймають важливі рішення.

"Такі люди як патрушев, матвієнко, яка дуже дивно себе поводить і говорить, що росія нібито не поспішає визнавати "республіки". Разом з тим, вже оголосили позачергове засідання ради федерації. Ситуація вкрай незрозуміла, але все вказує, що процеси у росії неконтрольовані й відбуваються хаотично. Це нам на руку", – резюмував політолог.

Псевдореферендуми на окупованих територіях: що відомо

За даними британської розвідки вже 30 вересня путін може оголосити про анексію українських територій, які вдалося окупувати. Йдеться про частину Запорізької та Херсонської області, а також квазіреспубліки "лнр" та "днр".

Щодо результатів "референдумів" росіяни вирішили не заморочуватися і "намалювали" собі практично 100% "за". Вони стверджують, що "підтримка" з боку населення склала майже 97% усіх голосів.

Бажання голосувати людей на так званих референдумах настільки "велике", що окупантам доводилося зі зброєю ходити по домівкам. Зокрема, подібні випадки фіксували й на Запоріжжі. Щобільше, у Бердянську, напередодні карикатурних заходів, завезли автобусами масовку з Криму. Це попри заяви, що окупанти назбирали людей в дільничні комісії серед місцевих.

Як повідомив Сергій Гайдай, на Луганщині "референдум" відбувавться на швидку руку у квартирах та дворах – під пильним наглядом росіян зі зброєю. Вони погрожували мешканцям окупованих територій, намагалися вломитися у будники, а у разі непокори – просто вибивали двері.

Окрім того, тих, хто голосував проти входження в склад росії, окупанти заносили у спеціальні списки. Також завдяки цьому шоу та обходів по квартирах окупанти шукали чоловіків для мобілізації.

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