Як відомо, на окупованих землях України тривають псевдореферендуми. Розвідка Великої Британії повідомила, що у п'ятницю, 30 вересня, заплановано звернення путіна до обох палат російського парламенту з цього приводу.

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Путін може оголосити про приєднання територій України

Фахівці кажуть, що існує реалістична можливість, що путін використає свій виступ, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до росії.

Референдуми, які зараз тривають на цих територіях, планується завершити 27 вересня. Лідер росії майже напевно сподівається, що будь-яке оголошення про приєднання буде сприйматися як виправдання "спецоперації" та консолідуватиме патріотичну підтримку конфлікту,

– повідомили розвідники.

Вони припускають, що це прагнення, ймовірно, підірве зростаюча внутрішня обізнаність про нещодавні невдачі росії на полі бою та значне занепокоєння щодо часткової мобілізації.

Санкції Великої Британії через "референдуми"

Велика Британія запровадила чергові санкції проти росії. Вони стали відповіддю на проведення країни-агресорки псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України.

Британія ніколи не визнає результатів фіктивних референдумів, проведених під дулом пістолета. Санкції спрямовані проти тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також проти осіб, які продовжують підтримувати агресивну війну російського режиму.

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