Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, щон а вулицях зараз дуже важко когось зустріти, лише собаки гавкають.
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Сергій Хлань каже, що на подвір'я ці "виборчі групи" заходять рідко, як правило стукають та йдуть далі.
Там де все ж виходять люди, то вони "наполегливо" рекомендують проголосувати. Окупанти заявляють, що станом на ранок, проголосували 50% херсонців, але це чергова брехня,
– додає він.
За словами депутата, з якої цифри вони вивели ці 50%, гауляйтер сальдо говорить про 2/3 тих, хто проголосував.
"Це просто нісенітниці, адже за загальними списками, у Херсоні до війни було 1 мільйон виборців, а виїхало більше половини місцевих", – каже Хлань.
Він також зазначив, що ті, хто залишились, вміло ховаються, поодинокі випадки присутні, звісно – але це не масове голосування.
Ці шоу, які окупанти влаштовували у перші дні, коли завозили "голосувальників", вони вже закінчились – на дільницях порожньо.
Детальніше про загальну ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Коротко про "референдуми" на окупованих територіях
- 23 вересня розпочались так звані референдуми на Херсонщині, Донеччині та інших регіонах. Демократичними ці "голосування" назвати важко. У Маріуполі, зокрема, людей ловили посеред вулиці й примушують "голосувати".
- Росія продовжує проводити як псевдореферендуми, так і часткову мобілізацію. Окупанти ходять по квартирах на Донбасі й Запоріжжі у пошуках і "виборців", і чоловіків.
- Чотирьох осіб підозрюють у колабораційній діяльності, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Найближчим часом їх оголосять у розшук.