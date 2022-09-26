Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради та військовий ТрО Сергій Хлань. Він також зазначив, щон а вулицях зараз дуже важко когось зустріти, лише собаки гавкають.

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Сергій Хлань каже, що на подвір'я ці "виборчі групи" заходять рідко, як правило стукають та йдуть далі.

Там де все ж виходять люди, то вони "наполегливо" рекомендують проголосувати. Окупанти заявляють, що станом на ранок, проголосували 50% херсонців, але це чергова брехня,

– додає він.

За словами депутата, з якої цифри вони вивели ці 50%, гауляйтер сальдо говорить про 2/3 тих, хто проголосував.

"Це просто нісенітниці, адже за загальними списками, у Херсоні до війни було 1 мільйон виборців, а виїхало більше половини місцевих", – каже Хлань.

Він також зазначив, що ті, хто залишились, вміло ховаються, поодинокі випадки присутні, звісно – але це не масове голосування.

Ці шоу, які окупанти влаштовували у перші дні, коли завозили "голосувальників", вони вже закінчились – на дільницях порожньо.

Детальніше про загальну ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

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