Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военный ТрО Сергей Хлань. Он также отметил, что на улицах сейчас очень трудно кого-то встретить, только собаки лают.

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Сергей Хлань говорит, что во дворы эти "избирательные группы" заходят редко – как правило, стучат и идут дальше.

Там, где все же выходят люди, они "настойчиво" рекомендуют проголосовать. Оккупанты заявляют, что по состоянию на утро проголосовали 50% херсонцев, но это – очередная ложь,

– добавляет он.

По словам депутата, из какой цифры они вывели эти 50%, гауляйтер сальдо говорит о 2/3 проголосовавших.

"Это просто чушь, ведь по общим спискам в Херсоне до войны был 1 миллион избирателей, а выехало более половины местных", – говорит Хлань.

Он также отметил, что оставшиеся умело прячутся, единичные случаи присутствуют, конечно – но это не массовое голосование.

Эти шоу, которые оккупанты устраивали в первые дни, когда завозили "голосовщиков", они уже закончились – на участках пусто.

Подробнее об общей ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Кратко о "референдумах" на оккупированных территориях