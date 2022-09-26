Водночас активність ЗСУ унеможливлює налагодження для росіян нормальної логістики та проведення псевдореферендумів. Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Активіст зазначив, що вороги засіли в укріплених населених пунктах, де їхнє забезпечення під вогневим контролем українських військ. Там, на його думку, окупанти перебувають "у суцільних напівоточеннях".

Там зараз справді гуманітарна катастрофа, але й немає ніяких "референдумів". Далі Олександрівки (крайнього села до Миколаївської області, на північ від Херсона в бік Снігурівки) і Станіслава ніяких спроб проводити "референдуми" росіяни не мають. Звісно, це не просто так. Тому що постачання там сильно "просіло",

– пояснив Молчанов.

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За його словами, звідти лунають крики про допомогу від нечисленних українців, позаяк окупанти вже не просто грабують, а "зайнялись тотальним терором".

"Чи то від розпачу, чи то від жаху – стріляють у все, що рухається, вбиваючи тих людей, які там залишились. Люди змушені просто сидіти, не висовуючись з підвалів, не маючи змоги навіть води набрати. Така ситуація у Новопетрівці, а також у частково підконтрольному росіянам Архангельському", – резюмував активіст.

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