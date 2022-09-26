В то же время активность ВСУ делает невозможным налаживание для россиян нормальной логистики и проведение псевдореферендумов. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Активист отметил, что враги засели в укрепленных населенных пунктах, где их обеспечение под огневым контролем украинских войск. Там, по его мнению, оккупанты находятся "в сплошных полуокружениях".
Там сейчас действительно гуманитарная катастрофа, но и нет никаких "референдумов". Далее Александровки (крайней деревни в Николаевскую область, севернее Херсона в сторону Снигиревки) и Станислава никаких попыток проводить "референдумы" у россиян нет. Конечно, это не просто так. Потому что поставки там сильно "просели",
– объяснил Молчанов.
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По его словам, оттуда раздаются крики о помощи от немногочисленных украинцев, так как оккупанты уже не просто грабят, а "занялись тотальным террором".
"То ли от отчаяния, то ли от ужаса – стреляют во все, что движется, убивая оставшихся там людей. Люди вынуждены просто сидеть, не выходя из подвалов, не имея возможности даже воды набрать. Такая ситуация в Новопетровке, а также в частично подконтрольном россиянам Архангельском", – резюмировал активист.
Псевдореферендумы и Херсонщина: что известно
- Оккупанты нарисовали на оккупированных территориях явку, превышающую более 50%. Однако в правдивость таких данных и легитимность проведенных "референдумов" никто не верит.
- В Херсонской области фиксируются случаи, когда оккупанты ходят по квартирам с автоматами, "мотивируя" местных жителей "голосовать за россию".
- Также людей заставляют "голосовать" "по второму кругу": за себя и своих родственников.
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